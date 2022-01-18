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Forbes включил писательницу Алексиевич в список самых успешных женщин старше 50 лет

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  • 18.01.2022, 16:53
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Forbes включил писательницу Алексиевич в список самых успешных женщин старше 50 лет
Светлана Алексиевич
Фото: Charter97.org

В 2015 году она стала первой женщиной из Беларуси, получившей Нобелевскую премию по литературе.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич попала в список самых успешных женщин старше 50 лет по версии Forbes. В 2015 году она стала первой женщиной из Беларуси, получившей Нобелевскую премию по литературе, сообщает forbes.ru.

Американский Forbes включил белорусскую писательницу Светлану Алексиевич в список 50 самых успешных женщин старше 50 лет в регионе EMEA, включающем в себя Европу, Ближний Восток и Африку.

«Ее работы о советской и постсоветской жизни получили высокую оценку за то, что они сосредоточены на личности и глубинной человечности людей, оказавшихся в кризисе», — пишет журнал.

В 2015 году Алексиевич стала первой женщиной из Беларуси, получившей Нобелевскую премию по литературе. В 2020 году Алексиевич вошла в координационный совет, выступающий за мирную передачу власти в стране. Алексиевич — единственная участница совета, которая не была арестована, отмечает журнал. Осенью 2020 года она уехала из Беларуси в Германию.

Помимо Алексиевич, в список также вошли соучредитель и главный медицинский директор BioNTech Озлем Тюреджи (Германия), лауреат Нобелевской премии по химии Эмманюэль Шарпантье (Франция), актриса Джуди Денч (Великобритания), директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (Болгария), председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард и дизайнер Донателла Версаче (Италия).

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