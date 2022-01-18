Двое жителей Могилевщины украли более $45 тысяч с банковских карт иностранцев 18.01.2022, 17:21

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В этом им помогал россиянин.

Двое жителей Могилевской области и гражданин России зарегистрировали юрлицо (ООО), которое якобы должно было оказывать туристические услуги. Используя данные чужих банковских карт и внося ложную информацию в систему банка, обслуживающего юрлицо, они украли 117 тысяч рублей ($45202), сообщает прокуратура Могилевской области.

Обвиняемые, находясь за пределами Беларуси, купили в интернете данные платежных карт граждан других государств. В результате манипуляций с платежной системой банка, обслуживающего их ООО, в банк стала поступать информация об использовании платежных карт их законными держателями при оплате услуг юрлица. Обвиняемые намеревались таким образом похитить 175 тысяч рублей, однако фактически присвоили только часть, 117 тысяч, так как банк в итоге заблокировал операции.

Действия обвиняемых квалифицированы по статье 212 УК РБ («Хищение имущества путем модификации компьютерной информации»). Одному из задержанных также инкриминировали несколько хищений (в том числе, путем обмана: при попытке получения кредита и субсидии он предоставлял поддельные документы).

Двое из обвиняемых находятся под стражей, третий — под личным поручительством.

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