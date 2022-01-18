Молдова будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья 5 18.01.2022, 17:27

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Это предусмотрено в плане сотрудничества с НАТО.

Правительство Молдовы 19 января намерено рассмотреть план сотрудничества Молдовы и НАТО на 2022-2023 годы. План включает сотрудничество в сфере безопасности и укреплении демократических институтов, участие Молдовы в международных миротворческих операциях и поиск путей решения проблемы Приднестровья, сообщает liga.net со ссылкой на NewsMaker.md.

План сотрудничества с НАТО парламент Молдовы впервые принял еще в 2006 году и с тех пор регулярно его обновляет.

Молдова собирается вести политические консультации со странами НАТО по вопросам внешней политики и безопасности, по ситуации в регионе, а также по продвижению реформ.

По проблеме Приднестровья план предусматривает активизацию переговоров в формате "5+2" ,вывод российских войск с территории Молдовы и замену их многонациональной гражданской миссией с международным мандатом.

Армия Молдовы продолжит участие в миротворческой миссии в Косово, а также участие офицеров и военных наблюдателей в миссиях под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ.

В плане предусмотрены меры в рамках борьбы с терроризмом и киберпреступностью.

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