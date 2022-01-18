СМИ: Владимир Семашко госпитализирован в Москве с сердечным приступом

СМИ: Владимир Семашко госпитализирован в Москве с сердечным приступом29
- 18.01.2022, 17:32
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У белорусского посла подскочило давление.
Telegram-канал Mash, связанный с российскими силовиками, сообщил о госпитализации белорусского посла в Москве Владимира Семашко. У него случился сердечный приступ.
В воскресенье 72-летний Владимир Семашко пожаловался на проблемы с сердцем. Давление было повышено — до 180/110 и больше, что вызывало риск осложнений. Врачи обратили внимание на учащение работы предсердий и вовремя доставили посла в больницу, благодаря чему исключили риск инсульта.
У него произошло кровоизлияние в левый глаз. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.