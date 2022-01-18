Назарбаев сдает свой обширнейший клан

Назарбаев сдает свой обширнейший клан6
- Аркадий Дубнов, «Фейсбук»
- 18.01.2022, 18:06
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Договорились.
Появление Назарбаева в публичном пространстве после трехнедельного исчезновения - свидетельство того, что он сдает свой обширнейший клан, детей, брата, зятьев, племянников, внуков и прочей присосавший к Семье челяди.
Елбасы соглашается с их властно-финансовой дезавуацией в обмен на свое сохранение статуса елбасы, «отца нации».
В конце концов, зря что ли он строил себе усыпальницу где-то там в Туркестане, в которой мечтает быть похоронен.
И да, выступление Назарбаева выглядит одним из тех информационных «консервов», которые записываются заранее, аутентичность места и времени записи неочевидна.
Пошлая история.
Даже не извинился.
Аркадий Дубнов, «Фейсбук»