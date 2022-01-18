Назарбаев сдает свой обширнейший клан 6 Аркадий Дубнов, «Фейсбук»

18.01.2022, 18:06

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Аркадий Дубнов

Договорились.

Появление Назарбаева в публичном пространстве после трехнедельного исчезновения - свидетельство того, что он сдает свой обширнейший клан, детей, брата, зятьев, племянников, внуков и прочей присосавший к Семье челяди.

Елбасы соглашается с их властно-финансовой дезавуацией в обмен на свое сохранение статуса елбасы, «отца нации».

В конце концов, зря что ли он строил себе усыпальницу где-то там в Туркестане, в которой мечтает быть похоронен.

И да, выступление Назарбаева выглядит одним из тех информационных «консервов», которые записываются заранее, аутентичность места и времени записи неочевидна.

Пошлая история.

Даже не извинился.

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»

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