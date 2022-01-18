64-летняя пенсионерка Елена Гнаук уже неделю держит голодовку

64-летняя пенсионерка Елена Гнаук уже неделю держит голодовку1
- 18.01.2022, 18:19
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Над брестской активистой издеваются в пружанском ИВС.
На прошлой неделе пенсионерка Елена Гнаук получила 15 суток ареста за нарушение режима отбывания домашней «химии», 11 января ее поместили в ИВС Пружан.
Этим «нарушением» стали мешки на заборе «по схеме БЧБ», которые милиционеры посчитали пикетированием. За это женщина также получила штраф в 50 базовых величин.
Как сообщили «Белсату» родственники Елены Гнаук, на сутках над женщиной издеваются.
«По приказу руководителя пружанского РОВД ей запрещено передавать передачи, писать и читать. Мы считаем, таким образом они пытаются ее ломать», – говорят родственники Елены Петровны.
Срок содержания Гнаук под стражей истечет 25 января. Напомним, что по двум статьям Уголовного кодекса пенсионерка осуждена на три года «домашней химии».