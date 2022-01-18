Лукашенко признался, что в 1994 году его избрали случайно

Лукашенко признался, что в 1994 году его избрали случайно9
- 18.01.2022, 18:58
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По словам диктатора, белорусы ошалели и избрали его за длинный язык.
Белорусский узурпатор Александр Лукашенко заявил, что белорусское общество изменилось и не будет выбирать в президенты случайных людей, как это произошло в 1994 году.
«Тогда все ошалели, не знали, что делать… <...> Совершенно случайно наткнулись – избрали. Сейчас этого не будет. Сейчас уже народ ушлый, не та жизнь», – заявил Лукашенко.
Он отметил, что «одно дело – говорливые президенты, а другое – за ними что-то стоит, какой-то опыт».
«Общество другое. Думать о том, что изберут случайного, как когда-то в середине 90-х, – этого уже не будет. Будут люди уже избирать осознанно», – признался узурпатор.