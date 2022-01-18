Минское «Динамо» выступило против мини-турнира в КХЛ после ковидной паузы 18.01.2022, 19:05

Минские хоккеисты просят лигу рассмотреть другие варианты перезапуска чемпионата.

Минское «Динамо» не поддерживает идею проведения дополнительного раунда «плей-ин» после возобновления нынешнего сезона КХЛ для определения полного состава участников Кубка Гагарина и просит лигу рассмотреть другие варианты перезапуска чемпионата. Об этом заявила пресс-служба минского клуба.

Чемпионат КХЛ был приостановлен с 15 января из-за новой волны пандемии коронавируса, вызвавшей рекордные случаи заражения хоккеистов в клубах.

Как отмечают в клубе, одним из рассматриваемых вариантов возобновления сезона является досрочное завершение регулярного чемпионата и проведение мини-турнира с участием команд, занимающих в своих конференциях места с седьмого по десятое. По два победителя раунда получат путевки в плей-офф.

«Минское «Динамо» хотело бы выразить свою официальную позицию: учитывая то, сколько сил и ресурсов затратили «зубры», какой тяжелый путь прошли по ходу всего чемпионата (продолжение выступления в усеченном составе в ноябре 2021 года), наш клуб не считает такой вариант возобновления сезона оптимальным», — говорится в заявлении.

Белорусский клуб отмечает, что при таком варианте он лишится преимущества своего льда в концовке регулярного турнира, где у команды запланированы восемь домашних матчей. «Минчанам в конце «регулярки» предстояло сыграть еще восемь домашних поединков, к которым «Динамо» может подойти в оптимальном составе и постараться набрать максимум очков, тем самым подняться выше в турнирной таблице. Рассчитываем, что лига рассмотрит иные варианты возобновления сезона», — отмечается в сообщении пресс-службы.

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