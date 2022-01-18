Посольство Беларуси в РФ подтвердило госпитализацию Семашко 1 18.01.2022, 19:21

У него произошел сердечный приступ.

В Москве госпитализирован белорусский посол Владимир Семашко. Как уточняется, у него произошел сердечный приступ.

Информацию о госпитализации подтвердили в белорусском посольстве в Москве.

«В настоящее время посол Беларуси в России Владимир Семашко действительно находится в медучреждении Москвы на обследовании. Его состояние вполне удовлетворительное и опасений не вызывает. В ближайшие дни посол приступит к работе в дипмиссии», — сообщает белорусская дипломатическая миссия.

Как пишет «Московский комсомолец», Семашко был госпитализирован с сердечным приступом. Уточняется, давление 72-летнего дипломата достигало 180/110 и даже больших значений, а впоследствии врачи обратили внимание на учащение работы предсердий. Он был своевременно доставлен в медицинское учреждение, что позволило исключить риск инсульта.

«Состояние Семашко оценивается как средней тяжести», утверждает издание.

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