закрыть
18 января 2022, вторник, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Посольство Беларуси в РФ подтвердило госпитализацию Семашко

1
  • 18.01.2022, 19:21
Посольство Беларуси в РФ подтвердило госпитализацию Семашко

У него произошел сердечный приступ.

В Москве госпитализирован белорусский посол Владимир Семашко. Как уточняется, у него произошел сердечный приступ.

Информацию о госпитализации подтвердили в белорусском посольстве в Москве.

«В настоящее время посол Беларуси в России Владимир Семашко действительно находится в медучреждении Москвы на обследовании. Его состояние вполне удовлетворительное и опасений не вызывает. В ближайшие дни посол приступит к работе в дипмиссии», — сообщает белорусская дипломатическая миссия.

Как пишет «Московский комсомолец», Семашко был госпитализирован с сердечным приступом. Уточняется, давление 72-летнего дипломата достигало 180/110 и даже больших значений, а впоследствии врачи обратили внимание на учащение работы предсердий. Он был своевременно доставлен в медицинское учреждение, что позволило исключить риск инсульта.

«Состояние Семашко оценивается как средней тяжести», утверждает издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников
Конец основному поставщику валюты в Беларуси
Конец основному поставщику валюты в Беларуси Артем Черников
Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип