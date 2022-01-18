Белорус купил машину, а внутри оказалась ласка 18.01.2022, 19:27

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Покидать свое жилище она пока не намерена.

Житель Гродно несколько дней назад купил машину, но пользоваться автомобилем не может. Внутри поселилась ласка и, судя по всему, покидать свое жилище пока не намерена. Историю рассказывает «Вечерний Гродно».

Житель Гродно Андрей несколько дней назад купил машину, но уже сутки к ней не подходит. Все из-за ласки, которая облюбовала автомобиль.

Первый раз Андрей увидел животное в минувшие выходные, когда ехал в Волковысский район. Зверек показался в салоне — во время движения выполз из-под панели по педалям.

— Полностью открывал машину, думал, убежит, не помогло. Связался со старым владельцем, скинул ему фото, тот сказал, что тоже видит животное впервые! Знакомые говорят, что лучше его не трогать — кусается. Может, у нее там гнездо или нора? — рассказывает Андрей. Мужчина не знает, что теперь делать и как выманить из машины животное.

В Гродненской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды изданию рассказали, что ласки, как и хорьки, зайцы, куницы встречаются в городской черте, но редко.

Возможно, зверек в машине — самка, которая искала себе убежище, чтобы выносить детенышей. Обычно этот период приходится на март, но из-за аномально теплых температур мог сместиться на более раннее время.

— Самый простой способ — оставить двери в машине открытыми: если животное здорово, оно само выйдет. Второй вариант — выгнать зверька запахом гари: для них это тревожный сигнал. Если ласка сама не уйдет, можно обратиться в МЧС, — рассказал заместитель начальника инспекции Андрей Писанко.

Судя по фотографиям, ласка все еще в салоне автомобиля.

Ласка — самый маленький представитель отряда хищных. Водится в Европе, Северной Азии и Северной Америке. Питается мелкими грызунами, птицами, змеями и лягушками.

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