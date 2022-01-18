Голос Лукашенко так и не восстановился 22 18.01.2022, 19:48

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Диктатор разговаривает осипшим голосом минимум семь дней.

Лукашенко 11 января на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» говорил охрипшим голосом. Спустя сутки диктатор вновь появился на публике, но речь произносил уже осипшим голосом.

Сегодня, 18 января, Лукашенко во время встречи с Натальей Кочановой снова говорил осипшим голосом. Таким образом, голос болеющего диктатора не восстанавливается минимум семь дней.

Напомним, 11 января узурпатор признался, что подхватил Covid-19. В конце июля 2020 года Лукашенко уже болел коронавирусом. Тогда узурпатор сообщил, что перенес коронавирус «на ногах».

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