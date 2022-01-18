В посольстве Беларуси в РФ рассказали о состоянии Семашко 15 18.01.2022, 20:06

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Владимира Семашко

У белорусского посла подскочило давление.

В пресс-службе дипмиссии прокомментировали информацию о госпитализации посла Беларуси в России Владимира Семашко, сообщает БелТА.

В посольстве рассказали, что Владимир Семашко находится на медицинском обследовании, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что посол Беларуси в России Владимир Семашко госпитализирован с сердечным приступом. Сообщалось о том, что посол жаловался на боли в сердце и повышенное давление.

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