В посольстве Беларуси в РФ рассказали о состоянии Семашко

В посольстве Беларуси в РФ рассказали о состоянии Семашко15
- 18.01.2022, 20:06
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У белорусского посла подскочило давление.
В пресс-службе дипмиссии прокомментировали информацию о госпитализации посла Беларуси в России Владимира Семашко, сообщает БелТА.
В посольстве рассказали, что Владимир Семашко находится на медицинском обследовании, его состояние оценивают как удовлетворительное.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что посол Беларуси в России Владимир Семашко госпитализирован с сердечным приступом. Сообщалось о том, что посол жаловался на боли в сердце и повышенное давление.