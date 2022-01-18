Крещение Господне: народные приметы праздника 2 18.01.2022, 20:10

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В этот день нельзя работать и ссориться.

19 января празднуют один из самых главных праздников для христиан восточного обряда – Крещение. По библейской легенде, в этот день Иоанн Креститель крестил Сына Божьего Иисуса Христа в реке Иордан. Традиционно в этот день проходят крещенские купания в проруби и освящение воды, но есть некоторые запреты, которые следует соблюдать на праздник.

Народные приметы

Наши предки внимательно следили за природными явлениями на Крещение Господне, поэтому большинство примет связано с погодой и урожаем:

Вьюга на праздник – такая же будет погода на Сретенье.

Ясная и морозная погода – жди засушливого лета.

Если 19 января облака на небе, то ожидается урожайный год.

На Крещение часто лают собаки – в лесу будет много дичи.

Звездное и ясное небо в этот день – стоит ожидать летом сухую и жаркую погоду, а также раннюю весну.

Если незамужняя девушка вечером на праздник на улице встретила молодого парня – она скоро выйдет замуж, если старца – будет еще год незамужней.

Что нельзя делать на Крещение

В этот день следует избегать конфликтов, ссор и выяснения отношений с близкими и соседями. Нельзя на праздник сквернословить и сплетничать.

Запрещалось заниматься физическим трудом, убирать, шить, вышивать, вязать, стирать.

Нельзя употреблять алкоголь до и после крещенского купания.

Набирать святую воду с плохими мыслями, так как она может потерять целебную силу.

Не следует набирать освященную воду в пластиковые емкости или бутылки из-под алкогольных напитков.

Запрещается погружаться в прорубь, пока священник не освятит в ней воду.

На праздник не следует занимать и давать взаймы деньги.

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