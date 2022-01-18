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Белорус наловил рыбы и раков на 4,4 тысячи рублей

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  • 18.01.2022, 20:17
  • 11,414
Белорус наловил рыбы и раков на 4,4 тысячи рублей

На имущество мужчины наложен арест.

Пару месяцев назад 45-летний белорус с использованием надувной лодки установил на Березовском озере в Сенненском районе пять ставных лесковых сетей. Такая рыбалка принесла ему улов в 13 лещей, 11 особей плотвы, 14 особей густеры, 11 речных окуней, налима и 47 особей узколапого рака. Теперь на имущество мужчины стоимостью свыше 6,2 тыс. рублей наложен арест.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, своими противоправными действиями мужчина причинил ущерб окружающей среде на сумму свыше 4,4 тыс. рублей. Обвиняемый признал вину в полном объеме. В прокуратуре Витебской области пришли к выводу, что содеянное подходит под часть 2 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь — «Незаконная добыча рыбы или других водных животных». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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