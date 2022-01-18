Литва намерена судиться с режимом Лукашенко из-за захвата самолета

Литва намерена судиться с режимом Лукашенко из-за захвата самолета2
- 18.01.2022, 21:11
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Об этом Габриэлюс Ландсбергис заявил, ссылаясь на отчет ICAO.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что показания белорусских властей по поводу времени получении анонимного письма, в котором сообщалось о возможном минировании самолета «Ryanair», не соответствуют действительности.
Самолет авиакомпании «Ryanair» экстренно сел в Минске 23 мая из-за сообщения о якобы минировании авиалайнера.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что отчет, предоставленный Международной организацией гражданской авиации, дает возможность подать на белорусские власти в суд.