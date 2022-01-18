Виталий Портников: Сколько дней просуществует Лукашенко? 4 18.01.2022, 21:33

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Виталий Портников

Без Путина его свои же приближенные удавят шелковым шнурком.

События на постсоветском пространстве сейчас напоминают «арабскую весну» — такую аналогию привел журналист и телеведущий Виталий Портников.

По его словам, сейчас «Египтом» выступает Россия, а Мубараком – Владимир Путин.

«Я уверен, что следующая Россия, но я не знаю, когда. И не знаю, чем это закончится. Вполне возможно, что режим устоит. Но суть в том, что этот режим так же неэффективен, ведь он построен по такой же модели. Плутократия, компрадорская буржуазия, воровство, отсутствие социальных лифтов, отсутствие перспектив, социальные проблемы, агрессивность», — сказал он в интервью ukrlife.tv.

По мнению Портникова, России некому будет помогать так, как она сама поддерживала режим Александра Лукашенко в охваченной протестами Беларуси.

«Лукашенко устоял, потому что есть Россия. А теперь уберите Россию из этой игры, и скажите: вот нет России, или Путин сказал «ой, меня не интересует этот Лукашенко». Сколько дней просуществует Лукашенко? Его свои же приближенные удавят шелковым шнурком во время очередного совещания и скажут, что так и было. Он исчезнет, если России не будет. Возникает вопрос: кто поможет самой России? Какие войска ОДКБ? Может, белорусские, витебские десантники будут спасать Путина от народного гнева?» — сказал он.

Журналист считает, что сама по себе Россия вряд ли сможет удержать нынешний режим в случае народного восстания.

«Мы в Казахстане убедились, что пропасть между силовиками и народом не так велика, как в Беларуси. В России мы не знаем, какова эта пропасть в разных регионах страны. Где-то она может быть огромной, и силовики будут действовать как преторианцы. А где-то она может быть незначительной, и тогда силовики могут переходить на сторону восставшего народа. И тогда это может быть не просто уже борьба за власть, а раскол страны. Мы не знаем, каких масштабов может этот кризис достичь. Но нужно видеть, что эта ползучая арабская весна до России доберется», — сказал он.

Портников подчеркнул: вопрос не в том, устоит ли режим в России, а в том, что когда Путин будет воевать с протестующими русскими, ему явно будет не до украинцев, белорусов и казахов.

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