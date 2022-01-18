Виталий Щербо отметил юбилей в Америке 2 18.01.2022, 22:34

4,068

Виталий Щербо

На прошлой неделе шестикратному олимпийскому чемпиону из Беларуси исполнилось 50 лет.

13 января шестикратному олимпийскому чемпиону из Беларуси Виталию Щербо исполнилось 50 лет.

Виталий Щербо – легенда мирового спорта. Шестикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпиона мира, 10-кратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка мира по спортивной гимнастике.

С 1990-х годов белорусский гимнаст живет в американском Лас-Вегасе. Там у него свой бизнес – гимнастический зал. В Беларусь иногда приезжает отдохнуть, но свою жизнь представляет только в Америке.

«Здесь у меня жизнь, работа, дети, жена. Зачем всё менять?» – говорит «Народной Воле» Виталий Щербо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».