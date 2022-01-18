закрыть
19 января 2022, среда, 0:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Виталий Щербо отметил юбилей в Америке

2
  • 18.01.2022, 22:34
  • 4,068
Виталий Щербо отметил юбилей в Америке
Виталий Щербо

На прошлой неделе шестикратному олимпийскому чемпиону из Беларуси исполнилось 50 лет.

13 января шестикратному олимпийскому чемпиону из Беларуси Виталию Щербо исполнилось 50 лет.

Виталий Щербо – легенда мирового спорта. Шестикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпиона мира, 10-кратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка мира по спортивной гимнастике.

С 1990-х годов белорусский гимнаст живет в американском Лас-Вегасе. Там у него свой бизнес – гимнастический зал. В Беларусь иногда приезжает отдохнуть, но свою жизнь представляет только в Америке.

«Здесь у меня жизнь, работа, дети, жена. Зачем всё менять?» – говорит «Народной Воле» Виталий Щербо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников
Конец основному поставщику валюты в Беларуси
Конец основному поставщику валюты в Беларуси Артем Черников
Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип