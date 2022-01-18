NASA предупредило о возможной изоляции российского модуля МКС 4 18.01.2022, 23:02

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«Звезда» — основной модуль российского сегмента МКС.

Российский модуль «Звезда» на МКС могут навсегда изолировать, если устранить утечку воздуха из него не удастся. Об этом сообщила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс на заседании Комитета по освоению космического пространства и пилотируемым полетам Консультативного совета NASA, передает РБК.

«В худшем варианте развития событий мы можем перманентно изолировать этот модуль. Утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики», — сказала она.

По словам Гейтенс, сейчас американские и российские специалисты продолжают работу по поиску места утечки.

«Звезда» — основной модуль российского сегмента МКС. Там расположены системы управления полетом, системы жизнеобеспечения, энергетический и информационный центр, а также каюты для космонавтов. Это одна из самых старых составляющих космической станции. На орбиту модуль запустили в июле 2000 года, то есть в составе МКС он прослужил уже более 21 года. Разработка модуля началась еще в советское время: изначально он должен был стать составной частью планировавшейся станции «Мир-2». Его корпус сварили еще в 1985 году. Однако после распада СССР и переориентации на проект МКС модуль доработали, модернизировали и включили в состав новой станции.

Утечки воздуха на модуле фиксируют уже несколько лет. Случаи снижения давления на МКС фиксируют по меньшей мере с 2019 года. В августе 2020 года утечка усилилась. Вначале в «Роскосмосе» утверждали, что она происходит в американском сегменте, но последовательная герметизация отсеков станции, как на российской, так и на американской половине, позволила установить, что воздух уходит из «Звезды».

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