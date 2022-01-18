«Это наш флаг нас греет» 1 18.01.2022, 23:15

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Фото: «Белсат»

Белорусы Белостока устраивают акции в проруби и дают советы для новичков на Крещение.

Еженедельно на пляже в Белостоке группа белорусов окунается в прорубь с бело-красно-белыми флагами. 19 января, на Крещение, они снова соберутся для того, чтобы напомнить о белорусских политзаключенных и выразить свою солидарность.

«Белсат» расспросил у организаторов о подробностях, а также узнал советы для тех, кто окунается в прорубь впервые.

Подобные акции активисты белорусской диаспоры в Белостоке начали проводить еще в конце 2020 года: в Польше были введены ограничения из-за коронавируса, поэтому стало невозможным официально собираться возле белорусского консульства или в центре города для проведения политических акций.

«У нас была идея собрать белорусов Белостока на моржевание, чтобы они пришли, познакомились между собой. На первой акции записали видео, сделали фото в поддержку политзаключенных. Есть костяк людей, участвующих в акциях, есть те, кто присоединяется время от времени. Все они – белорусы, которые были вынуждены уехать из Беларуси по политическим причинам», – рассказал Ян Ободовский, представитель белорусской диаспоры в Белостоке.

За последние полтора года активисты провели более 150 различных акций – автопробеги, велопробеги, шествия, пикеты и т.д.

«Мы делаем то, что ни одна другая белорусская диаспора не проводит, постоянно ищем что-то новое. Моржевание – это тоже новое явление. Мы видим, что происходит у нас на родине, поэтому стараемся собираться каждую неделю, чтобы устраивать акции в поддержку не только политзаключенных, а вообще белорусов, которые остаются в Беларуси и продолжают борьбу», – отмечает собеседник.

Белорусская диаспора в Белостоке насчитывает 6-7 тысяч человек, наиболее активные – около 100 человек. Но на шествия приходило и по 300–400 человек.

«У нас боевой настрой. Люди, которые сейчас участвуют в акциях в проруби, никогда не моржевали в Беларуси или Польше. Мы всегда говорим, что это наш флаг нас греет. Люди, когда впервые входили в холодную воду, стояли там по 5–7 минут и чувствовали себя вполне хорошо. Мы закаляемся, но еще, когда мы влезаем в действительно холодную воду, то хотим показать этим, что да, это холодно, но узникам, которые сидят за решеткой в Беларуси, гораздо хуже, чем нам. Нас греет то, что мы таким образом показываем свою солидарность со всеми этими людьми, которых уже более 1 000», – отмечает Ян Ободовский.

Активисты планируют провести очередную акцию в проруби на Крещение и пригласили присоединиться всех желающих. Они готовы помочь всем, кто будет окунаться впервые.«Тем, кто будет купаться первый раз, советуем взять с собой следующие вещи: плавки или купальник, шапку, варежки, носки или тапки, полотенце и горячий чай. Также просим брать с собой широкую одежду, которая не сковывает движений, отказаться от узких джинсов, которые после моржевания будет трудно на себя натянуть.

Находится в проруби 10–15 секунд – вполне нормально. Тем, кто делает это первый раз, лучше не окунаться с головой. Также если у вас простуда или высокое давление, то лучше купание отложить. А так – купание в проруби даже полезное, у нас никто после этого не болел», – советует собеседник.

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