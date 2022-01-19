«Назарбаева держали, как Горбачева в Форосе» 1 19.01.2022, 8:10

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Нурсултан Назарбаев

Политологи оценили выступление елбасы.

После десяти дней слухов об участи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, пропавшего из информационного поля перед новогодними праздниками, Елбасы — живой и невредимый — явился перед согражданами, выступив с официальным обращением. Его прокомментировали политологи.

Назарбаев сообщил, что находится на заслуженном отдыхе в «столице Казахстана» и никуда уезжать не собирается. Он подчеркнул, что находится на пенсии с 2019 года, страной полностью управляет его преемник Касым-Жомарт Токаев и «никакого противостояния в элите нет».

Пятиминутное видеобращение Назарбаева к гражданам было опубликовано на официальном сайте первого президента республики. Лидер нации сидит за столом на фоне флагов Казахстана (двумя месяцами ранее Назарбаев записывал ролики на том же фоне, за тем же столом). Он традиционно обратился к жителям сначала на казахском, а затем на русском языках.

«В 2019 году я передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером», - сказал лидер нации. Теперь по его словам, вся полнота власти находится в руках его преемника. Совокупность этих обстоятельств должна свидетельствовать о беспочвенности слухов о переделе сферы влияния внутри элиты.

Несмотря на то, что Назарбаев добровольно сложил полномочия президента и объявил о передаче власти, он продолжал принимать решения, определяющие развитие страны. До конца 2021 Елбасы оставался лидером правящей партии «Нур-Отан», а до начала январских протестов сохранял пост главы Совета безопасности. Полное молчание Назарбаева по поводу происходящего в стране породило массу слухов, включая его бегство и даже смерть. За это время практически все его родственники были уволены с руководящих постов, а дочери эмигрировали из страны. Во многом, это результат действий Токаева, объявившего охоту на олигархов, обогатившихся во время правления Назарбаева.

В своем выступлении первый президент Казахстана подвел некую черту своему 30-летнему правлению страной. За этой время Казахстан смог укрепить свои границы и по многим показателям государство стало лидером не только в Центральной Азии, но и в СНГ. Протесты, которые прошли в стране после повышения тарифов на газ, он объяснил атакой на целостность и устои Казахстана, и призвал граждан беречь независимость государства «как зеницу ока». Свою речь он закончил просьбой поддержать, предложенную Токаевым программу реформ, направленную на повышение благосостояния граждан.

Эксперты объяснили «МК» долговременное отсутствие Назарбаева и предположили, почему сейчас он решил прервать молчание.

Даниил Кислов, главный редактор информационного агентства «Фергана»: «По всей видимости, во время протестов Назарбаев находился в Нур-Султане. По крайней мере, сейчас и полгода назад он выступал из одного и того же кабинета в своей резиденции. А все это время шла подковерная грызня и торг между элитами и, может быть, продолжается еще сейчас, но достигла какого-то промежуточного этапа.

Если Назарбаев говорит, что никакого раскола в элитах нет, то нужно делать обратный вывод. Он и Токаев пытаются убедить нас в том, что достаточно серьезно противоречит реальности. Например, они говорят, что не было никаких народных протестов, а были только террористы, посягнувшие на целостность государства.

Что касается переговоров, то сейчас с Токаевым договаривается не столько Назарбаев, сколько его семья, в которую помимо родственников входят олигархи — кошельки его семьи. Это одна тысячная доля населения Казахстана, которая обладает более, чем половиной всех богатств республики. При этом Токаев и Назарбаев хотят убедить нас, что все в Казахстане хорошо и никакой подковерной борьбы нет.

Токаеву нужна поддержка со стороны предыдущей власти. Он должен быть продолжателем великого дела Назарбаева. Это похоже на то, как сейчас президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев опирается на авторитет своего предшественника Ислама Каримова, культа личности которого уже нет, хотя его никто не развенчивал».

Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН: «Судя по тому, в какой форме находится Назарбаев, он все прекрасно понимает и отслеживает ситуацию. Сейчас одной из первых версий того, что произошло в начале января и почему Назарбаев не появлялся на публике, может быть вариант «Горбачев в Форосе». Сложно представить, что Назарбаев сам решил спрятаться в такую трудную минуту.

Сейчас первый президент Казахстана обозначает свою позицию по нападкам на его семью. Накануне большую часть его родственников уволили с высокопоставленных должностей. Только Дарига Назарбаева осталась в парламенте, больше никого во властных структурах нет. Идет системная работа команды Токаева по снижению влияния команды Назарбаева».

Чингиз Лепсибаев, глава Eurasian Expert Council: «Основной посыл Назарбаева всем горячим головам в Казахстане: «Подождите меня хоронить». В Казахстане много лет назад был принят закон «о статусе первого президента». В нем прописаны гарантии безопасности для него, членов его семьи и их имущества. Насколько широко может трактоваться семейный круг, предстоит выяснить суду. Теоретически, туда могут попасть не только дети Назарбаева, но и вообще все его родственники.

Назарбаеву удачно подобрали время для выступления: 19 января - последний день режима ЧС, и у властей будет еще полтора дня для того, чтобы проследить за реакцией общества. Впрочем, даже если ЧС не станут продлевать, страну можно увести в локдаун, потому что такое ощущение, что у нас вообще сейчас все болеют коронавирусом.

Как бы там ни было, Назарбаев и его родственники уже никогда не вернутся к власти в той степени, в какой это было раньше. Точка невозврата пройдена. При попытке все переиграть власти получат новые мирные протесты. Больше того, уехавшие за границу родственники Назарбаева вряд ли вернутся в Казахстан, им тут никто не рад.

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