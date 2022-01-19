Врач рассказал о главной опасности штамма «Омикрон» 19.01.2022, 8:27

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Эта особенность делает его похожим на одно известное заболевание.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский убежден, что новый штамм коронавируса Омикрон в контексте заразности можно сравнить с корью. Он прогнозирует, что Омикроном переболеет все население планеты.

При этом те граждане, которые вакцинированы от COVID-19, вероятно, получат легкую форму заболевания. Об этом Комаровский рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Это (корь, — ред.) одна из самых заразных инфекций, существующих на земном шаре. Сравниться с корью не может, наверное, ничто. Омикрон практически такой же", – сказал Комаровский.

Он также добавил, что обычный грипп чаще вызывает осложнения, чем штамм Омикрон, но он более заразен. Если гриппом заболеет 100 человек, то тяжелое течение болезни будет у одного, а у Омикрона этот показатель составляет одного человека на 1000.

Комаровский также выразил мнение, что новая волна коронавируса, связанная с Омикроном, в Украине уже началась. Но из-за низкого уровня тестирования это пока не отображается в статистике.

Кроме того, врач объяснил, почему коронавирус подхватывают даже те, кто вакцинировался и уже переболел COVID-19. По его словам, это связанно с особенностью того, как организм, иммунная система реагирует на конкретного возбудителя.

"Мы не можем ни с помощью вакцинации, ни с помощью перенесенного заболевания создать нейтрализующие антитела. То есть те, которые будут идеально подходить новому вирусу. Условно говоря, когда к нам в организм попадет вирус, то те антитела, которые у нас есть вследствие вакцинации, не могут полностью его нейтрализовать. Они ослабляют его действие, не дают ему нас убить, но защитить от болезни не могут", – отметил он.

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