В Беларуси начали праздновать Крещение 3 19.01.2022, 8:43

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Считается, что в этот день вода, освященная священником, приобретает волшебные свойства.

Сегодня православные в Беларуси празднуют Крещение Господне, в память о крещении Иоанном Крестителем (Иоанном Предтечей) Иисуса Христа в водах реки Иордан. Еще этот праздник называют Богоявлением.

Согласно Новому Завету, Бог явился людям в тот день в трех своих ипостасях: собственно Бога-сына, пришедшего креститься, Бога-отца, который свидетельствовал голосом с небес, и Духа Святого, появившегося во время ритуала в виде голубя.

В народной традиции Крещение — это перелом зимы на весну. «Трашчы, не трашчы, а ўжо па Вадохрышчы», — говорит морозу пословица.

Считается, что в этот день вода, освященная священником, приобретает волшебные свойства, делается святой. А освятить священник может хоть и воду в водоеме.

Многие верят, что если в такой воде искупаться, то это во всех отношениях полезно — и духовно, и физически. На самом деле, конечно, здесь есть много «но», тем более в нашем климате, но в желающих в этот день окунуться в прорубь, имея самую разную мотивацию, никогда недостатка нет.

Вода якобы приобретает свои чудодейственные свойства вечером 18 января — на Крещенский сочельник. А потому окунаться в прорубь можно начинать с 18.00 этого дня.

Нынешний год — не исключение. Под конец этого дня в новостных лентах немало сюжетов об освящении воды и купании в проруби.

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