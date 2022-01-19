Андрей Шарендо: Режим должен чувствовать себя изгоем 1 19.01.2022, 8:46

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У белорусской революции есть свои герои.

Активист «Европейской Беларуси из Бреста Андрей Шарендо рассказал в интервью Charter97.org, как сегодня можно поддержать политзаключенных и что делать белорусам, чтобы приблизить день их освобождения.

— Что сейчас известно о вашей жене Полине Шарендо-Панасюк, которая находится в заключении?

— От нее сейчас практически полностью отсутствует информация. До конца ноября письма от нее доходили регулярно, она писала или своей маме, или моей. Но с конца ноября письма от нее практически не идут. За два месяца пришли только две небольшие по содержанию открытки. Одна из них — поздравление на Новый год. Из той скудной информации, которая доходит от нее и от родственников других политзаключенных, стало известно, что Полина находилась в карцере.

В декабре — это было минимум 15 дней. После нахождения в карцере Полина была переведена в так называемое помещение камерного типа, это такой вид наказания. Судя по всему, она помещена туда на три месяца. И во время прохождения этого наказания, если можно так назвать эти издевательства над человеком, ей запрещена передача всех видов посылок и запрещены покупки в магазине.

По словам адвоката, который звонил в колонию, Полину собираются переводить в могилевскую крытую тюрьму. Женская гомельская колония хочет избавиться от неудобной для себя политзаключенной в виде Полины. Почему неудобной? Потому что Полина до сих пор, даже там, в заключении, продолжает свою борьбу, она не сдается. Она полностью не признает ту систему, в плену которой она сейчас находится и это же призывает делать белорусов — не мириться с той ситуацией, которая происходит сейчас в стране и продолжать борьбу за свободу любыми способами.

— Полину поддерживают не только в Беларуси. На ситуацию с Полиной обращают внимание и такие люди, как бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга, депутат Европейского парламента от Португалии Изабель Сантос. Насколько важно международное внимание к теме политзаключенных в Беларуси и как оно помогает тем, кто сидит за решеткой?

— Да, конечно, это важно. По существу все политзаключенные, которые находятся сейчас в Беларуси, являются заложниками режима. Их жизни находятся под угрозой. Международная поддержка — это то, что останавливает режим от усиления пыток и издевательств над политзаключенными.

Но со своей стороны я хотел бы обратиться к тем европейским и мировым политикам, которые поддерживают белорусских политзаключенных. Мало просто высказывать слова поддержки, только экономические санкции и полный разрыв любых отношений с диктатором может освободить политзаключенных. Мы видим, как до сих пор некоторые страны как-то втихаря, но большинство — практически в открытую, торгуют с режимом, у которого кровь на руках. И есть тысячи разбитых семей в Беларуси, и десятки тысяч семей, которые спасаясь от режима были вынуждены уехать из Беларуси. Главный вариант поддержки — это работа на то, чтобы этот кровавый режим чувствовал себя в Европе изгоем. И для этого надо полностью прекратить экономическое сотрудничество с ним. Именно к этому я призываю.

— В «Фейсбуке» вы публикуете цикл «Героі нашага горада», где рассказываете истории брестских активистов. Как появилась эта идея? В Беларуси сейчас много героев?

— Те события, которые начались летом 2020 года, я считаю, что это начало новой Беларуси. Новая Беларусь началась с революции. Сейчас, с течением времени, можно смело говорить, что летом и осенью 20-го года началась революция достоинства, которая до сих пор продолжается. И у этой революции есть свои герои.

Имена многих из них не сходят со страниц сайтов, все время мелькают в прессе и других источниках информации.

Но есть и неизвестные. Их вклад очень значителен, они действительно сделали все: рисковали своей жизнью и свободой для того, чтобы Беларусь была свободной. Их имена неизвестны, и на своих страницах в соцсетях я хотел бы, чтобы люди узнали об этих неизвестных героях.

Большинство моих героев — это брестчане, чей вклад в наше общее дело просто неоценим.

Это простые и безоружные люди, которые вышли на встречу тысячам вооруженных омоновцев, тысячам вооруженных силовиков и военных, чтобы отстаивать свою свободу путем мирных акций протеста. Своими маленькими постами я хочу сказать, что революция не закончилась, пока у нас есть такие герои, как Виталия Бондаренко, как Александр Кабанов, как моя жена Полина и многие другие, борьба продолжается.

Многие из героев нашего города находятся сейчас за решеткой. И поэтому мы, простые люди, которые находятся сейчас в эмиграции, которые находятся сейчас в подполье, которые просто сейчас решили заниматься своими делами, мы не должны оставаться на достигнутом.

Одна из историй рассказывает о 18-летней девушке Виталии Бондаренко, которая в августе месяце вышла на улицы Бреста, чтобы отстаивать свою свободу. Ее история, может быть, уже чуть более известна. Девочка оказалась просто на баррикадах в центре Бреста. К сожалению, ей не удалось избежать задержания 10 августа. Ее задержали, ее пытали, она оказалась в плену карателей и на нее было заведено уголовное дело.

К счастью, ей удалось в какой-то момент избежать тюрьмы, она вышла на свободу и сразу же уехала за границу. Но видя, что происходит в Беларуси, как задерживают и прессуют ее друзей, она вернулась.

Виталия не видела своего будущего в какой-то другой стране, она хотела отстаивать свободу именно в Беларуси. Зимой 2020 года она вернулась в Беларусь, участвовала в дворовых маршах. После одного из них она была задержана и осуждена на четыре года тюрьмы. Ее историю подробней можно прочитать у меня в «Фейсбуке». .

Ее история не так известна, как Полины, как Марии Колесниковой, но Виталия — настоящий герой не только Бреста, а всей Беларуси. И сейчас она находится в лапах карателей, но даже там продолжает борьбу за свободу.

И я уверен, что такая простая девушка, которая до 2020 года ничего не знала о политике, сейчас стала настоящим патриотом своей страны. И я уверен, что за такими людьми будущее.

— Что белорусы зарубежья и внутри страны могут сделать, чтобы приблизить тот день, когда наши герои выйдут на свободу?

— Во-первых, в тех странах, где находятся белорусы зарубежья, надо все время держать тему Беларуси, чтобы она не сходила с повестки дня, со страниц СМИ тех стран. Я тоже сейчас, к сожалению, нахожусь в эмиграции. Надеюсь, это временно и скоро смогу вернуться и воссоединиться со своей семьей.

Главное — мы должны наступать. Я об этом говорил уже ранее. Европейские страны продолжают экономические игры с диктатором. До сих пор многие европейские компании напрямую торгуют с кошельками Лукашенко. И это просто возмутительно, это недопустимо. Пока наши герои находятся за решеткой, это надо прекращать любыми способами и как можно быстрее.

Я призываю всех белорусов зарубежья сплотиться вокруг одной идеи. Режим Лукашенко должен быть изгоем не только в Европе, а во всем цивилизованном мире. Мы должны объединиться, сформировать общую повестку дня, чтобы были прекращены любые экономические отношения с диктаторским режимом.

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