Что в Беларуси дешевле — снимать квартиру или купить ее в кредит? 3 19.01.2022, 8:49

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Цифры заставляют задуматься.

Если на свое жилье в столице не хватает денег, есть два варианта: снимать или покупать квартиру в кредит или в рассрочку. Подсчитали, в какую сумму это обойдется. Цифры заставляют задуматься, пишет «Наша нива».

Рассрочка по 500

В рассрочку можно найти квартиру в еще не сданной новостройке. Ищем дешевые варианты. Такие сейчас предлагает, например, «Минск Мир». У них есть программа рассрочки до пяти лет. Минимальный первоначальный взнос — 30%, оставшуюся сумму делят равными частями на весь период.

Но цена квадратного метра при рассрочке выше, чем при внесении всей суммы. Например, однушка в доме, который в этом году сдается, площадью 31,4 кв. м стоит 37,7 тысячи долларов. А при покупке в рассрочку — 46 тысяч. Сразу нужно заплатить 13,8 тысячи долларов, а потом каждый месяц платить по 537 долларов.

Переплата — 8,3 тысячи, или 22% от обычной цены.

Кредит и сумасшедшие переплаты

В основном кредиты на жилье предоставляются сейчас под 20—21%. Возьмем для примера условия «Беларусбанка» (там ставка 21%). Представим, что нам нужен в кредит на 20 тысяч долларов. Оформим его на 10 лет. При таком варианте в месяц придется платить от 520 до 170 долларов. В итоге вы переплатите 105% — это более 21 тысячи долларов.

Если же удастся оформить кредит на 30 тысяч долларов, то по процентам за них придется вернуть почти 32 тысячи (это помимо основной суммы).

Если у застройщика есть банки-партнеры, то они могут предоставить кредит на более выгодных условиях. Например, в «Белинвестбанке» это 18,23% (а во время льготного периода, обычно это год, ставка от 12,87%).

В кредит можно оформить до 90% стоимости жилья. Погасить долг можно досрочно, штрафов за это не будет.

Оформим кредит на 20 тысяч долларов на 10 лет и получим такую картину. Первый год платим в среднем по $370 в месяц, второй — по $430 (и дальше с каждым годом меньше). Переплата за весь срок составит 17,3 тысячи долларов, это почти 87%.

При сумме кредитования в 30 тысяч долларов переплата составит 26 тысяч.

В упомянутых кредитах нефиксированный процент — в первом он привязан к ставке рефинансирования, во втором — к ставке овернайт. Если они вырастут, увеличится и сумма выплат.

Сравниваем с арендой

В среднем однокомнатную квартиру в столице сдают по 220 долларов (по данным агентства «Твоя столица»). Это существенно меньше, чем первоначальные выплаты по кредиту. Но через восемь лет суммы сравняются, и аренда выйдет дороже, чем возврат долга банку. Так получается, если брать кредит на 20 тысяч долларов.

Если сумма займа в 30 тысяч, месячные выплаты банку всегда будут больше цены аренды. Всего за 10 лет аренды вы отдадите 26,4 тысячи долларов.

Это, конечно, условные подсчеты. Они не учитывают рост цен на аренду квартир, индивидуальные льготы на жилье, досрочное погашение кредитов, изменение процентных ставок.

«Банкам не интересно отбирать квартиры, они скорее дадут рассрочку»

«Дешевле сейчас снимать, это точно, — говорит эксперт по рынку недвижимости Наталья Литовская. — А покупать лучше, потому что оплачиваешь свое. И потом из своего не выгонят.

Даже если на какое-то время будет провал в финансах, банк даст рассрочку платежа. Банкам не интересно отбирать квартиры (многие кредиты требуют имущества в залог). Это не их профиль — перепродавать жилье».

Есть один лайфхак по кредитам. Многие из них можно погашать досрочно. Поэтому если вы взяли кредит, по условиям которого в первый год проценты меньше, чем в последующие, лучше в этот период постараться вернуть банку как можно больше рублей. Ведь проценты начисляют на сумму оставшегося долга.

«Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40% доходов семьи. Если доход маленький, сложно рассчитывать на нормальную сумму в долг. Сейчас кредиты берут на 5—20 тысяч долларов в эквиваленте», — делится наблюдениями эксперт.

На сайте одного из банков можно рассчитать максимальную сумму, которую предоставят в кредит. Так, если семейная пара на двоих зарабатывает 2000 рублей в месяц, то им в кредит на 20 лет могут предложить до 25 тысяч долларов.

Партнерские кредиты с банками выгодны и самим застройщикам.

«Логика такова: если человек может докредитоваться на двушку на 10 тысяч долларов, застройщик будет держать цену на 10 тысяч выше. Исчезнет возможность докредитовываться — придется снижать цену, подстраиваться под платежеспособность.

Многие вводят рассрочки, привязанные к валюте. В рассрочку включено удорожание метра. Это как кредит от застройщика в валюте, но под 2—4% годовых.

Не везде будет большая переплата. В одном из проектов рассрочка высчитывает цену метра в 30 долларов. Это подарок. И гарантия для застройщика, что он своё в валютном выражении получит, пусть и через четыре года», — замечает Наталья Литовская.

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