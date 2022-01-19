Пенсионер отрекся от престола 3 Михаил Ростовский, mk.ru

19.01.2022, 9:01

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Нурсултан Назарбаев

Между строк обращения Назарбаева.

Таинственно исчезнувший в начале года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев нашелся, выступил с обращением к народу — а еще занялся переписыванием истории.

«Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в СМИ сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал». Какие интересные, однако, бывают в Казахстане «пенсионеры» - рулящие «на заслуженном отдыхе» в должности председателя Совета безопасности силовыми структурами и по-прежнему обладавшие большой половиной власти в стране!

Но если серьезно.... Да, в датах Нурсултан Абишевич немного запутался, но самые главные слова он все же произнес: «Я теперь пенсионер!» В истории казахстанского властного тандема, существование которого едва не столкнуло страну в пропасть хаоса, поставлена точка. Передача власти Токаеву наконец завершена — на этот раз окончательно и бесповоротно.

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти в стране. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии «Нур-Отан». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны» - произнеся эти слова, Нурсултан Назарбаев ясно дал понять: о том, что на самом деле произошло в казахстанских верхах, мы узнаем не скоро — или, если говорить о всех деталях, не узнаем никогда. «Никакого противостояния в элите» - уверяет нас первый президент Казахстана. Сейчас — по крайней мере, в явной форме — возможно, и нет. Но оно точно было еще считанные дни тому назад. Почему же тогда Нурсултан Абишевич старательно уверяет нас в обратном?

Потому что, с точки зрения казахстанской верхушки, рядовым гражданам знать об этом не положено. Версия пересменки на Олимпе казахстанской власти, которую в своем обращении выдвинул Назарбаев, прямо противоречит общеизвестным фактам. Но тандем Назарбаев-Токаев ( в плане превращения этой версии в отлитую в граните официальную историю два президента по-прежнему действуют в одной связке) это никоим образом не смущает. Нурсултан Абишевич и Касым-Жомарт Кемелевич не пытаются никого ни в чем убедить. Вместо этого они рассказывают рядовым гражданам Казахстана, во что они должны и во что они не должны верить.

Не важно, что официальная версия истории полна прорех. Важно, что она официальная. А все остальное - «слухи, наветы и клевета».

Почему два президента Казахстана повели себя именно таким образом? Вопрос поставлен неправильно. А как еще они себя могли повести? Признать, что отказ Назарбаева стать пенсионером в 2019 году и его желание продлить свои дни у руля государства едва не привели к разрушению этого самого государства? Признать, что прекрасно известные первому президенту влиятельные силы в элите подняли мятеж, разгромили самой большой город в республике и спровоцировали гибель большого количества людей? Даже если все это является горькой правдой, произнесение этой правды вслух для Назарбаева абсолютно немыслимо.

Другой интересный вопрос — почему обращение Назарбаева появилось только сейчас? Почему он молчал столько времени? Скорее всего потому, что все это время было потрачено на увязку различных вопросов, связанных с окончательной передачей властных полномочий.

Назарбаев и Токаев явно достигли некоего компромисса, все условия которого опять же никогда не будут оглашены. Нурсултан Абишевич согласился стать «пенсионером с 2019 года» - в обмен на получение неких гарантий в отношении даже не его самого, а его семьи. Совсем «не трогать семью» Токаев, разумеется, не может. В этом случае его реальные полномочия сведутся к чисто представительским функциям. Но наверняка он сделал важные уступки, которые позволят его предшественнику реально наслаждаться жизнью на заслуженном отдыхе.

Смысл казахстанской политической игры всегда сводился к «драке батыров под ковром». В начале года эта драка стала настолько интенсивной, что стоящая на этом ковре мебель с хрусталем разбилась, а вся «квартира» была разгромлена. Но сейчас ковер вернули из химчистки, разгладили и положили на место — так, как будто ничего и не было. И знаете, что самое интересное? Такой трюк власти может сработать. Когда в Казахстане была восстановлена работа связи, я начал судорожно звонить и писать своим многочисленным друзьям.

Ответ большинства из них сводился вот к какой мысли: « Все нормально. Все прошло и все налаживается».

Ни гнева и ярости поводу того, что сделали с Алма-Атой, ни особого любопытства по поводу того, кто стоял за боевиками, ни страстного желания отомстить этим таинственным кукловодам.

Я, естественно, никоим образом не пытаюсь упрекнуть своих друзей. Я говорю о неформальном казахстанском «общественном договоре» между народом и властью. Реальная политика в Казахстане всегда считалась уделом элиты. Народ мог и по-прежнему может выйти на стихийный митинг протеста. Но валить власть на выборах — это не стиль казахстанской политики. Выборы — это ритуал, а не действующий механизм смены власти. Кесарю кесарево, а народу - «народово». В казахстанскую политику возвращается убаюкивающая повседневность — надеюсь, что не до следующей большой встряски.

Михаил Ростовский, mk.ru

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