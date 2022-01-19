Политэмигрант «распял» себя на заборе посольства РФ в Гааге 19.01.2022, 9:10

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фото: ВЕСНА

Акция была проведена в поддержку Навального.

Активист из Челябинска Александр Кашеваров устроил у российского посольства в Гааге перформанс в поддержку оппозиционера Алексея Навального и других российских политзаключенных. В конце 2021 года Кашеваров покинул Россию, поскольку против него возбудили уголовное дело по "дадинской" статье (позже стало известно, что адвокатам удалось добиться прекращения дела).

Активист надел на себя тогу, венок из колючей проволоки и приковал себя наручниками к забору посольства в позе распятия. Фотографии опубликовало движение "Весна", координатором которого является Кашеваров, передает currenttime.tv.

3 августа 1976 на стене Петропавловской крепости появилась надпись «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков». Это была акция художников Юлия Рыбакова и Олега Волкова в знак протеста против преследования диссидентов в СССР. pic.twitter.com/8ruKnmMtBB — Движение Весна (@vesna_democrat) January 17, 2022

"Акция приурочена к годовщине возвращения в Россию политика Алексея Навального. Ровно год назад после прилета в Москву Алексей был задержан, а после осужден на 2,5 года. Именно арест Навального стал отправной точкой в начале массовых политических репрессий по всей стране", – сообщило движение "Весна".

Акции в поддержку Навального, приуроченные к годовщине его возвращения в Россию после лечения в Германии, прошли 16 и 17 января в десятках городов мира. В России сторонники Навального к акциям не призывали.

Бывший координатор челябинского отделения движения "Весна" Александр Кашеваров стал самым молодым российским активистом, против которого возбудили уголовное дело по "дадинской" статье (ст. 212.1 УК РФ) – неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий. По этому делу он стал подозреваемым в мае 2021 года, пока учился в 11-м классе и готовился к сдаче ЕГЭ. Из-за уголовного преследования Кашеваров был вынужден изменить свои планы и купить авиабилет в один конец до Амстердама.

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