Шайба Протаса помогла «Вашингтону» победить «Виннипег» 19.01.2022, 9:22

Белорус стал 2-й звездой в матче.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду в овертайме одолел «Виннипег» (4:3), сообщает «Трибуна».

Беларусский нападающий Алексей Протас играл во второй тройке с Никласом Бэкстремом и Томом Уилсоном.

За всю игру форвард сыграл 13:36 (1:07 в большинстве и 0:04 в меньшинстве), забросил шайбу, нанес 4 броска (1 из них мимо), сделал 2 силовых приема. Показатель полезности равен «+1».

По итогу Протас был признан второй звездой матча.

В текущем сезоне в активе Беларусь 28 игр в НХЛ и 9 (3+6) набранных очков.

The ol' wraparound off the skate pic.twitter.com/mDufCmi4Op — Washington Capitals (@Capitals) January 19, 2022

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