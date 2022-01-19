На российском фондовом рынке произошел крупнейший обвал за год
- 19.01.2022, 10:18
Акции крупнейших российских компаний упали в среднем на 10%.
На российском фондовом рынке произошел крупнейший с марта прошлого года обвал, сообщает svoboda.org.
Во вторник 18 января индекс московской биржи к закрытию торгов опустился на 6,5%, в другом значении - до отметки 3 тысячи 328 пунктов.
Индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка России, упал на 7,29% или до 1 тысячи 367 пунктов. В последний раз значение индекса РТС было ниже 1 тысячи 400 пунктов в феврале прошлого года.
Акции крупнейших российских компаний - "Газпрома", "Сбера" и "Яндекса" - также упали в среднем на 10%.
Аналитики и эксперты считают, что акции дешевеют из-за геополитической напряженности - в частности, из-за ситуации на российско-украинской границе, где скапливаются войска РФ. Запад утверждает, что Россия готовится к полноценному военному вторжению в соседнюю страну.