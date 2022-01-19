Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину3
- 19.01.2022, 10:29
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Глава американской дипломатии встретится с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прилетел в Украину, сообщает агентство AFP.
«Блинкен прибыл в Украину, чтобы выразить поддержку (Киеву – ред.) в связи с ростом опасений относительно российского вторжения», - говорится в сообщении.
#BREAKING US Secretary of State Antony Blinken arrives in Ukraine in a show of support as fears grow of a Russian invasion pic.twitter.com/45wkTuUMMr— AFP News Agency (@AFP) January 19, 2022
В Киеве Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Позже он посетит Берлин, где встретится с главой немецкой дипломатии Анналеной Бербок, и проведет переговоры с представителями стран Трансатлантического четырехугольника (США, Великобритания, Франция и Германия). 21 января Блинкен встретится в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Темой всех переговоров станут агрессивные действия РФ, направленные против Украины и на дестабилизацию безопасности во всем регионе. Союзники также обсудят санкции, которые могут остановить агрессора.