Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину 3 19.01.2022, 10:29

1,920

фото: Phil Noble - WPA Pool

Глава американской дипломатии встретится с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прилетел в Украину, сообщает агентство AFP.

«Блинкен прибыл в Украину, чтобы выразить поддержку (Киеву – ред.) в связи с ростом опасений относительно российского вторжения», - говорится в сообщении.

#BREAKING US Secretary of State Antony Blinken arrives in Ukraine in a show of support as fears grow of a Russian invasion pic.twitter.com/45wkTuUMMr — AFP News Agency (@AFP) January 19, 2022

В Киеве Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Позже он посетит Берлин, где встретится с главой немецкой дипломатии Анналеной Бербок, и проведет переговоры с представителями стран Трансатлантического четырехугольника (США, Великобритания, Франция и Германия). 21 января Блинкен встретится в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Темой всех переговоров станут агрессивные действия РФ, направленные против Украины и на дестабилизацию безопасности во всем регионе. Союзники также обсудят санкции, которые могут остановить агрессора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».