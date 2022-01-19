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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину

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  • 19.01.2022, 10:29
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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину
фото: Phil Noble - WPA Pool

Глава американской дипломатии встретится с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прилетел в Украину, сообщает агентство AFP.

«Блинкен прибыл в Украину, чтобы выразить поддержку (Киеву – ред.) в связи с ростом опасений относительно российского вторжения», - говорится в сообщении.

В Киеве Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Позже он посетит Берлин, где встретится с главой немецкой дипломатии Анналеной Бербок, и проведет переговоры с представителями стран Трансатлантического четырехугольника (США, Великобритания, Франция и Германия). 21 января Блинкен встретится в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Темой всех переговоров станут агрессивные действия РФ, направленные против Украины и на дестабилизацию безопасности во всем регионе. Союзники также обсудят санкции, которые могут остановить агрессора.

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