Деды выжидали Вячеслав Половинко, «Новая газета»

19.01.2022, 10:36

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Нурсултан Назарбаев

В битве двух пенсионеров побеждает пока тот, кто принес свою колоду.

Спустя две с лишним недели после начала самых массовых протестов в истории Казахстана, после которых начались беспорядки с сотнями жертв, первый президент страны Нурсултан Назарбаев, носящий статус Елбасы — то есть Лидер нации, — решился с этой нацией заговорить. До этого несколько дней подряд его ближайшие родственники последовательно лишались своих постов в ключевых отраслях экономики и силовых структурах. Сам же Назарбаев все это время молчал — что порождало слухи о его сильном нездоровье и, возможно, даже уходе из жизни.

Ведь не могло быть так, чтобы Елбасы бросил бы своих! С ним точно что-то не так!

На самом деле версия, что Назарбаев в столице, но при этом чувствует себя не очень хорошо, озвучивалась даже провластными экспертами в Казахстане — в частности, бывшим советником того же Назарбаева Ермухаметом Ертысбаевым. Просто в нее никто не хотел верить: история о том, что главный человек в стране (по состоянию на 2 января 2022 года) будет отсиживаться и молчать все время, пока на улицах гибнут его граждане, выглядит еще более стыдной, чем бегство из страны вместе с родными. И вот теперь Назарбаев вернулся. Вернулся, чтобы сказать: не трогайте меня, я пенсионер, все вопросы к президенту Токаеву, сплотитесь вокруг него.

Само обращение занимает чуть меньше пяти минут (на двух языках), Назарбаев в кадре выглядит устало, но уж точно никак не умирающим.

Некоторые считают, что обращение — «консерва», записанная заранее, но на это не очень похоже.

Все это небольшое заявление задумывалось, в первую очередь, для того, чтобы ответить на зарубежные материалы газет о большом конфликте между Назарбаевым и Токаевым — в частности, об этом со ссылкой на источники писала The Guardian. Но параллельно, так получилось, Елбасы дал несколько разнонаправленных сигналов и обычным людям, и своим ближайшим соратникам. Причем для людей посыл простой: с меня взятки гладки, все полномочия у президента, спрашивайте за стрельбу и кровь с него. В буквальном смысле «никого не трогаю, примус починяю». А вот с сообщением элите сложнее: само публичное появление Назарбаева, который вообще ни на секунду не смутился, что сейчас он — самая проклинаемая фигура в стране, говорит о том, что вопрос с тем, кто будет в стране на вершине власти, все еще не решен.

Тут важно понимать одну вещь: Касым-Жомарт Токаев находится в плену юридических ловушек законодательства Казахстана. В республике до сих пор действует закон о первом президенте РК — и даже с учетом того, что Токаев уже перехватил пост главы Совбеза и руководителя Ассамблеи народа Казахстана, а скоро заберет пост главы президентской партии «Нур Отан», от Назарбаева все еще зависит очень многое. Например:

Нурсултан Назарбаев имеет право обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами;

Елбасы обладает правом выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства Республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан;

разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с Назарбаевым;

воспрепятствование законной деятельности первого президента, публичное оскорбление или иное посягательство на его честь и достоинство, а также осквернение изображений Назарбаева преследуется по закону;

Назарбаев обладает неприкосновенностью, то есть не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента, а после их прекращения — связанные с осуществлением своего статуса Елбасы. Он не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру;

неприкосновенность также распространяется на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы.

Уже перечисленных пунктов (а их существенно больше) достаточно, чтобы Токаев мог себя считать вечно вторым. И смысл всех гипотез о внутриэлитных боях, из которых Токаев вышел очевидным лидером, как раз и сводился к тому, что это победа «по понятиям». Но юридически она так и не оформлена, так что в любой момент любые действия второго президента могут быть оспорены.

Решение для Токаева здесь только одно: отменить этот закон или некоторые его положения, чтобы окончательно застолбить за собой право называться самостоятельным президентом.

Но это легко сказать: эта карта в торге, судя по всему, является главным козырем, который так просто клан не отдаст. Можно расстаться с должностями, можно лишиться части капиталов или даже отдать целые отрасли — но нельзя отдать инициативу.

Да, появление Назарбаева можно расценивать как тактическое признание своего поражения и прощание с троном — но это еще выглядит и как перекладывание всей ответственности за происходящее на плечи президента. И любая его ошибка, любое действие всегда может быть использовано против него. Назарбаев к власти, конечно, уже не вернется — но те остатки семьи, которые ему удастся сохранить в итоге большого январского передела в Казахстане, должны иметь возможность выкинуть на игровой стол джокера. В битве двух пенсионеров побеждает пока тот, кто принес свою колоду.

Вячеслав Половинко, «Новая газета»

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