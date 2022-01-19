Режим потерял на торговле с Россией и Китаем $9,2 миллиарда
- 19.01.2022, 10:42
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Наибольшее негативное сальдо внешней торговли образовалось с РФ.
Статорганы подвели итоги внешней торговли товарами за 11 месяцев. Негативное сальдо товарных потоков с РФ и КНР достигло огромных значений, пишет banki24.by.
Внешняя торговля Беларуси с другими странами состоит из экспорта и импорта. Справочно: экспорт – это вывоз товаров за пределы белорусской территории, а импорт – ввоз товаров в РБ. Если импорт больше экспорта, образуется негативное (отрицательное) сальдо внешней торговли.
Россия и Китай входят в топ основных торговых партнеров Беларуси. По итогам 11 месяцев 2021-го РФ заняла первое место по обороту товаров с РБ, КНР – третье место.
В 2021 году наибольшее негативное сальдо товарной торговли образовалось с Россией – 6,435 млрд USD за 11 месяцев. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года размер сальдо для Беларуси ухудшился на 3,7 млрд USD. Падение баланса торговли с РФ произошло за счет опережающего роста импорта товаров из России.
По данным Белстата за 11 месяцев российский импорт подскочил на 45,8%, а белорусский экспорт вырос на 24,7%. В 2021-м на каждые 100 USD импорта из России белорусы отвечали экспортными поставками в РФ лишь на 69,7 USD. В 2020 году соотношение импорта и экспорта было выше для Беларуси – 100 USD на 81,5 USD.
Таким образом, за 2021 год увеличился дисбаланс в товарной торговле с Россией по сравнению с 2020-м. Это вряд ли хороший знак, ведь РФ одновременно выступает кредитором РБ – напрямую и через Евразийский фонд стабилизации и развития.
Удельный вес России в товарной торговле Беларуси очень велик. За 11 месяцев 2021-го он составил 49,1%, что больше совокупной доли всех остальных стран из списка топ-100 партнеров РБ (48,1%).
Зависимость в товарной торговле от РФ выросла относительно 2020 года. В 2020-м доля России была равна 47,9% – на 1,2 п.п. меньше, чем в 2021-м. В 2021-м удельный вес поставок в/из РФ по экспорту составил 41%, а по импорту – 57%.
Следует отметить, что экспорт нефтепродуктов в ЕС и Украину по сути выступает первой производной от импорта российской нефти. Если не будет больших поставок сырья из РФ, угаснет и углеводородный экспорт на юг и запад.
Дисбалансы в товарной торговле Беларуси с Китаем еще глубже. За 11 месяцев 2021-го отрицательное сальдо торговли с КНР достигло 2,784 млрд USD. В 2021-м в расчете на 100 USD импорта в Китай поступало всего 21,6 USD белорусского экспорта.
Удельный вес Китая в товарных поставках сократился. Если в 2020-м доля китайцев во внешней торговле РБ достигала 7,3%, то в 2021-м упала до 5,9%. За 11 месяцев 2021-го экспортные поставки от белорусов в Китай заняли 2,1% от совокупных поставок на внешний контур, а импорт из КНР обеспечил 9,5% ввоза товаров из других стран.
Общее негативное сальдо торговли с Россией и Китаем за 11 месяцев выросло до 9,219 млрд USD. В 2020 году оно достигало 5,354 млрд USD.
Для декабря месяца в Беларуси характерны крупные объемы импорта товаров из других стран. Часто они становятся наибольшими в году.
На исходе года ситуацию могли усугубить заявленное с 1 января продовольственное «эмбарго» Беларуси и декабрьский раунд западных санкций. Как показывает практика прошлых лет, бизнесы в таких ситуациях склонны ввозить товары в РБ «про запас». Поэтому отрицательное сальдо торговли с РФ и КНР по итогам полного года скорее всего только вырастет.
Официальные подсчеты за 12 месяцев станут известны уже в феврале.