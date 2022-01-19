В Португалии начато расследование о предоставлении гражданства Роману Абрамовичу 1 19.01.2022, 10:47

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Роман Абрамович

Российский олигарх стал гражданином этой страны по так называемой программе возвращения.

Прокуратура Португалии начала расследование из-за предоставления гражданства этой страны российскому олигарху Роману Абрамовичу. Это уже вторая проверка по этому вопросу.

По словам представителя прокуратуры, следственные мероприятия проводятся отделом уголовных расследований Лиссабона, сообщает DW.

Сотрудник не уточнил, что именно послужило поводом для запуска процедуры.

Неделей ранее о внутреннем расследовании по этому вопросу уведомил португальский Институт регистрации и нотариата (IRN), предоставляющий услуги по оформлению гражданства и выдаче паспортов.

Представители олигарха пока никак не прокомментировали проверку прокуратуры.

Расследования в Португалии начались на фоне критики со стороны ряда активистов, экспертов и политиков, которые высказывали мнение, что португальский Закон о возвращении должен быть пересмотрен, поскольку, по их мнению, он используется олигархами из третьих стран, чтобы закрепиться в ЕС.

Абрамович стал гражданином Португалии в начале 2022 года благодаря португальскому Закону о возвращении, который позволяет «потомкам сефардских евреев и евреев конверсо (насильно обращенных в христианство — Ред.) получить португальское гражданство».

Представитель компании Millhouse, которая управляет активами Абрамовича, утверждал, что миллиардер много лет изучал историю своей семьи и «с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах» обнаружил, что часть его предков когда-то приехала в Россию из Португалии.

По версии Forbes, Роман Абрамович занимает 12-е место в списке богатейших российских бизнесменов, его состояние оценивается в 14,5 миллиардов долларов.

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