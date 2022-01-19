Белорус из Круглого показал дикие условия содержания в больнице 2 19.01.2022, 10:53

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иллюстрационное фото

За это его сняли в «покаянном» видео.

Могилевские силовики опубликовали в своем телеграм-канале видео с Сергеем Лешкевичем. Тот рассказал, что в начале января этого года лежал в Круглянской центральной районной больнице в инфекционном отделении. Сергей пояснил, что семь лет помещения отделения были законсервированы, а потом вновь открыты, когда появилась нужда в новых койках, сообщает «Салiдарнасць».

Бытовые условия там такие, что Лешкевич решил их заснять и отправить своему другу в Германию.

Позже видео было использовано в видеоролике Youtube-канала, признанного экстремистским, сообщают правозащитники.

На видео в канале силовиков Лешкевич заявил, что не ожидал «подставы» от друга, поддерживает врачей и пообещал оказать помощь инфекционному отделению.

В то же время авторы видео не отрицают тот факт, что инфекционное отделение находится в тревожном состоянии: из деревянных полусгнивших окон сквозит ветер; торчащая старая проводка; обшарпанные стены; розетки, из которых торчит что-то неизвестное; температура в санузле всего лишь +14; дырявая дверь прямо на улицу рядом с палатой.

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