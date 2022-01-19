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Платье с портретами белорусских политзаключенных победило на самом престижном конкурсе искусства в Польше

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  • 19.01.2022, 10:59
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Платье с портретами белорусских политзаключенных победило на самом престижном конкурсе искусства в Польше

Фотофакт.

Белоруска Яна Шостак победила в польском конкурсе "Paszporty Polityki", который проводит издание "Polityka". Это самый престижный независимый конкурс в области искусства в Польше.

Шостак представила платье с портретами белорусских политзаключенных. Жюри отметило ее "за отличное объединение искусства и социального активизма". Также жюри обратило внимание на талантливые перформансы Яны, посвященные важным социальным темам, и эффективное привлечение внимания польской и мировой общественности к проблемам Беларуси и беженцев. Самый известный ее перформанс называется "Минута крика для Беларуси".

В своем выступлении на вручении премии Яна Шостак зачитала символическое письмо родственникам политзаключенных.

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