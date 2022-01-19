Российские СМИ рассказали о тайной племяннице Путина 2 19.01.2022, 11:12

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Анна Цивилева

Анна Цивилева — жена российского губернатора.

Жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна Цивилева — двоюродная племянница главы Кремля Путина, сообщает издание «Агентство» со ссылкой на семейные фотографии, документы и рассказы соседей. Ей Цивилев при переходе на госслужбу передал свою долю в угольной компании «Колмар», которая, по подсчетам «Агентства», получила от правительства не менее 11 миллиардов российских рублей прямой поддержки и льготный кредит.

Журналисты выяснили, что девичья фамилия Анны Цивилевой — не Логинова, как утверждается в публикациях СМИ, а Путина (фамилию Логинова она получила после того, как вышла замуж за врача-психиатра Льва Логинова). Предполагаемую фотографию Анны Цивилевой 1980-х годов обнаружили в биографии «Владимир Путин»: на даче родителей будущего президента под Ленинградом Анна Путина позирует вместе со своими родителями — двоюродным братом Владимира Путина Евгением и его женой Дией.

Согласно выписке из Единого госреестра недвижимости, Анне Логиновой, Евгению Путину и Дие Путиной принадлежит квартира в Иваново.

Соседка семьи Евгения Путина в Иваново рассказала «Агентству», что в начале 2000-х тот «проговорился ей, что приходится двоюродным братом новому президенту».

Цивилева закончила медицинский институт в Иваново и в 1996 году начала работать психиатром в местной психиатрической больнице «Богородское».

После прихода Владимира Путина на президентский пост Анна переехала в Москву, получила экономическое образование, а в 2007 году вышла замуж за Сергея Цивилева, который тогда стал совладельцем компании «Ленэкспоинвест» — она должна была строить залы «Ленэкспо» (там проходит ежегодный Санкт-Петербургский экономический форум).

Анна Цивилева

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В 2012 году супруги приобрели долю в угольной компании «Колмар», рассказывала сама Анна Цивилева в интервью «Ведомостям». До этого 60% «Колмара» владели фирмы, связанные с бизнесменом Геннадием Тимченко — «Агентство» пишет, что Цивилевым досталась «его доля» в «Колмаре».

На момент покупки в 2012 году стоимость компании оценивалась в 400 миллионов долларов. В 2018 году, после избрания на пост губернатора, Цивилев передал жене 70% «Колмара».

Саму Цивилеву назначили главой регионального совещательного органа — областного совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

При этом жена губернатора участвовала в закрытых совещаниях с участием Цивилева, перебивала выступавших, вносила предложения, давала поручения и «вела себя как полноправная хозяйка территории», рассказал «Агентству» федеральный чиновник, участвовавший в таком заседании. Собеседник, близкий к руководству региона, предположил, что именно Цивилева занималась борьбой за власть с бывшим губернатором Аманом Тулеевым после пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

За последние 10 лет «Колмар» получил от правительства не менее 11 миллиардов рублей и льготный кредит еще на четыре миллиарда, подсчитало «Агентство». Благодаря работе на «территории опережающего развития» «Южная Якутия» компания освобождена от налога на землю, прибыль и имущество.

Саму Анну Цивилеву в 2019 году муж наградил медалью «За служение Кузбассу».

Журналист «Агентства» Михаил Рубин рассказал в эфире Дождя, как звонил Цивилевой — по его мнению, она не ожидала вопросов о родстве с президентом. На вопросы Рубина Цивилева отказалась отвечать.

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