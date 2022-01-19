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Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Турцию

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  • 19.01.2022, 11:58
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Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Турцию
Реджеп Эрдоган

В ближайшее время глава турецкого государства намерен посетить Киев с официальным визитом.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию, чтобы обсудить нынешнюю эскалацию в отношениях стран. Об этом сообщил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин, отмечает Daily Sabah.

Калин заявил, что Турция готова сыграть любую роль, чтобы снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной.

Также он подчеркнул, что Турция не поддерживает никаких военных действий России против Украины или каких-либо конфликтов и войн между двумя странами, и Анкара выступает в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Пресс-секретарь добавил, что Эрдоган поговорил с Путиным и Зеленским, чтобы найти выход из нынешнего кризиса, и пригласил их встретиться в Турции, чтобы обсудить пути решения.

Кроме того он сообщил, что Эрдоган в ближайшие несколько недель посетит Украину с официальным визитом, чтобы встретиться с Зеленским.

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