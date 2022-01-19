Политзаключенный Александр Ивулин прямо в зале суда подписал новый контракт с «Крумкачамi» 2 19.01.2022, 12:06

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Александр Ивулин

Это стало знаком солидарности футбольного клуба с журналистом.

Политзаключенный Александр Ивулин подписал новый профессиональный контракт с ФК «Крумкачы» прямо в зале суда, сообщает «ЧестнОК».

В прошлом сезоне футболист и спортивный журналист также выступал за клуб из первой белорусской лиги.

Сегодня, в третий день заседания суда по делу журналиста Александра Ивулина, прошли прения сторон.

В суде Советского района Минска прокурор запросил 2 года колонии для политзаключенного. Приговор будет озвучен в 16:00.

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