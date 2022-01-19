Наталья Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде 17 19.01.2022, 12:27

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Наталья Поклонская

Фото: Коммерсант

Решение связано с «личными обстоятельствами».

Бывший «прокурор» оккупированного Крыма и экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде. По ее словам это связано с «личными обстоятельствами».

Поклонская сообщила ТАСС, что планы по ее вступлению в должность отменились в связи с личными обстоятельствами.

«Нет, не планирую, - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос об отъезде в Кабо-Верде. - Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству».

О готовящемся назначении Поклонской на дипломатический пост стало известно летом прошлого года, а в октябре было объявлено, что президент Владимир Путин своим указом уже назначил ее на должность.

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