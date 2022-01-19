Китайская экономика начинает падать 2 19.01.2022, 12:41

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Основной причиной стала жесткая политика правительства.

По большинству международных стандартов экономический рост Китая на 4% в годовом исчислении в четвертом квартале прошлого года был достаточно мощным показателем. Однако, хотя такой показатель превысил прогнозы большинства аналитиков, это было самым медленным темпом роста китайской экономики за 18 месяцев, что представляет спад роста на 6,5% за тот же период 2020 года. Валовой внутренний продукт Китая вырос на 8,1% в 2021 году. Замедление развития страны будет иметь глобальное влияние: согласно данным МВФ, Китай является самым большим вкладом в мировой ВВП и к 2026 году на его долю будет приходиться более одной пятой общего мирового роста, цитирует издание Financial Times «Зеркало недели. Украина».

Примечательно, что три основных фактора, блокирующих китайскую экономику, в значительной степени вытекают из политики правительства страны. Продолжительная серия «репрессий» была направлена на такие отрасли, как финансовые технологии, онлайн-образование и индустрия развлечений, а также «социальные проблемы», такие как культура знаменитостей, игры и тенденции женской моды.

Вялость рынка недвижимости Китая, которая, по оценкам, составляет около 30 процентов ВВП страны, связана с утверждением Пекина о том, что застройщики должны снизить коэффициент долга до «трех красных линий», объявленных в 2020 году.

Еще одно препятствие для роста китайской экономики – это стратегия Пекина относительно полной «ликвидации коронавируса». Некоторые города страны сейчас частично закрыты, поскольку власти пытаются отследить каждого человека, инфицированного новым штаммом вируса Omicron.

Goldman Sachs, снизивший свой прогноз по росту ВВП Китая в этом году до 4,3 процента с 4,8 процента, назвал карантинные ограничения, связанные с COVID, ключевым фактором блокирования развития китайской экономики.

Таким образом, замедление роста Китая, по крайней мере частично, вызвано именно китайскими властями. Но трудно представить, что Пекин будет открыт для ослабления политики в этих ключевых сферах. Каждый объект давления власти, от финансовых технологий до онлайн-игр, вероятно, отражает твердое официальное убеждение.

Рационализация рынка недвижимости мотивируется правильной оценкой опасно высокого уровня долга. И сомнения в эффективности китайских вакцин против COVID в определенной степени объясняют позицию Пекина относительно полной ликвидации коронавируса.

Тем не менее, Китаю нужно активизировать экономическую деятельность, а также противостоять тому, что глава Национального бюро статистики страны Нин Цзинчже называет «внутренней экономикой под тройным давлением сокращения спроса, шока предложения и ослабления ожиданий».

В онлайн-речи на ежегодной встрече Всемирного экономического форума президент Китая Си Цзиньпин выразил уверенность в экономическом росте. Он заявил, что китайская политика «общего процветания» должна «сначала сделать пирог больше», а затем правильно разделить его с помощью институциональных договоренностей.

Однако Народный банк Китая, вероятно, обеспокоен падением темпов роста, снизив важную ставку по кредитам впервые с апреля 2020 года.

Дальнейшее ослабление можно было бы встретить умеренным путем; Пекин должен понять, что его долговые проблемы были частично созданы предварительным избытком ликвидности.

Китай также мог бы активизировать сотрудничество с Вашингтоном для прекращения торговой войны США и Китая. Отказ от тарифов, введенных обеими странами в 2019 и 2020 годах, помог бы сдержать инфляционное давление в США, повысить уровень торговли и задать более положительный тон для упавших за последние три года трансграничных инвестиций. Этого может быть недостаточно для ускорения роста ВВП в Китае. Но это был бы шаг в правильном направлении, резюмирует издание.

Противостояние США и Китая меняет глобальные геополитические стандарты, Пекин стал новой угрозой для Запада. Что является уникальным в китайской модели? Трудно сказать, что существует конкретная китайская экономическая модель. Можно вспомнить о модели развития Восточной Азии: быстрая индустриализация, что руководствуется экспортом, лидерами которой стали Япония, Южная Корея и Тайвань. Китай использовал ту же модель, но в большем масштабе. Настоящим новшеством Пекина было то, что страна не либерализовалась политически, но стала богаче. Это отличает Китай от других стран Азии, пишет Financial Times.

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