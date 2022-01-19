Диетолог перечислила снижающие риск инфаркта продукты 1 19.01.2022, 12:20

3,578

Они доступны каждому.

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски перечислила продукты, полезные для сердечно-сосудистой системы и снижающие риск инфаркта. Ее слова приводит РИА Новости.

Лавски заявила, что сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти в мире. «Поэтому крайне важно заниматься поддержанием здоровья сосудов, контролем артериального давления и следить за уровнем холестерина», — отметила она. Специалист добавила, что для того, чтобы укрепить стенки сосудов, нужно употреблять витамин С. Больше всего он содержится в шиповнике, квашеной капусте, черной смородине и киви, уточнила диетолог.

Чтобы снизить высокий уровень холестерина (который напрямую влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы), следует ежедневно есть сырые лук и чеснок, витамины группы В, которые содержатся в бобовых, субпродуктах и хлебе грубого помола. Лавски посоветовала употреблять красную рыбу дикого отлова, семена льна и кедровые орехи не реже трех раз в неделю. По ее словам, коллаген в костных бульонах является структурным элементом стенок сосудов — слабость сосудистой системы часто связывают с его нехваткой. Магний в орехах и семенах помогают поддерживать нормальный уровень артериального давления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».