Диетолог перечислила снижающие риск инфаркта продукты

Диетолог перечислила снижающие риск инфаркта продукты1
- 19.01.2022, 12:20
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Они доступны каждому.
Диетолог-нутрициолог Лера Лавски перечислила продукты, полезные для сердечно-сосудистой системы и снижающие риск инфаркта. Ее слова приводит РИА Новости.
Лавски заявила, что сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти в мире. «Поэтому крайне важно заниматься поддержанием здоровья сосудов, контролем артериального давления и следить за уровнем холестерина», — отметила она. Специалист добавила, что для того, чтобы укрепить стенки сосудов, нужно употреблять витамин С. Больше всего он содержится в шиповнике, квашеной капусте, черной смородине и киви, уточнила диетолог.
Чтобы снизить высокий уровень холестерина (который напрямую влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы), следует ежедневно есть сырые лук и чеснок, витамины группы В, которые содержатся в бобовых, субпродуктах и хлебе грубого помола. Лавски посоветовала употреблять красную рыбу дикого отлова, семена льна и кедровые орехи не реже трех раз в неделю. По ее словам, коллаген в костных бульонах является структурным элементом стенок сосудов — слабость сосудистой системы часто связывают с его нехваткой. Магний в орехах и семенах помогают поддерживать нормальный уровень артериального давления.