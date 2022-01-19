Политзаключенный Александр Ивулин выступил с последним словом в суде 4 19.01.2022, 12:49

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Александр Ивулин

Он рассказал историю своей семьи и призвал учесть это при вынесении приговора.

Журналист и футболист «Крумкачоў» Александр Ивулин выступил в суде с последним словом в суде, сообщает «ЧестнОК» Напомним, прокурор выступил за то, чтобы осудить политзаключенного на два года колонии:

— Мне хочется отметить, что последние 7 месяцев я не мог помогать не только своему футбольному клубу, но и главным болельщикам в моей жизни – моим родителям. Мои родители – мама-пенсионерка и отец – инвалид третьей группы. Но, кроме них, у меня еще есть очень важный болельщик. Для меня это максимально личная история.

Дело в том, что у меня есть брат, он инвалид с детства. Его зовут Сергей, и ему в этом году исполнится 39 лет. Это мой старший брат, но из-за специфики его психического развития его социализация не прошла, как нужно. И в 39 лет он не может обеспечивать себя, он не может работать. По сути, весь круг общения человека – это три человека, один из которых я. У него нет друзей, у него нет знакомых. И, чтобы вы понимали, когда я сидел в СИЗО, у него был день рождения. И самым значимым подарком для него было бы, чтобы Сашу отпустили домой. Но этого не случилось, и дело в том, что из-за специфики его развития, мы можем общаться только вживую, поэтому я старался как можно чаще ездить домой к родителям, старался его навещать.

Мы сейчас не можем общаться через мессенджеры или по телефону, мы можем общаться только при личной встрече. И меня очень беспокоит, что если мое содержание под стражей продлится еще долго, то его социализация… ему будет очень сложно привыкнуть ко мне.

Очень важный момент, что мои родители – люди не молодые. И если с ними, не дай Бог, что-то случится, то единственным человеком, который может взять опеку над моим братом, буду я. Дело в том, что размер пенсии у женщины, которая всю жизнь проработала в детском саду, и размер пенсии мужчины-инвалида невысок. Поэтому для моих родителей в последние годы единственным источником не только моральной, но и материальной поддержки был я.

Поэтому мне бы очень хотелось попросить Высокий суд учитывать это обстоятельство при вынесении приговора. И, в завершении мне бы хотелось сказать, что, несмотря на все происходящее, я по-прежнему продолжаю верить в верховенство закона, я продолжаю верить в нормы человеческой морали и я продолжаю верить в людей.

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