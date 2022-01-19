«Вертикаль в любой момент может посыпаться» 2 19.01.2022, 12:59

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Развенчание культа личности – вопрос довольно быстрый

Депутаты мажилиса Казахстана инициировали поправки об отмене пожизненного председательства Елбасы в АНК (Ассамблея народа Казахстана), пишет Telegram-канал "Народны дэпутат".

Очередной пример того, что развенчание культа личности – вопрос довольно быстрый, даже стремительный. Насколько я понимаю, Назарбаев и его семья не отличались соблюдением казахстанских законов, поэтому отменить принятые при Елбасы законы и отдельные нормы не будет воспринято чиновниками и людьми негативно по отношению к Токаеву – они привыкли к тому, что право и так было попрано, а его значение находилось под под подошвой административно-силового управления.

Возможно мы наблюдаем, как первые лозунги казахстанцев – "Дед, уходи!" (каз. – "Шал, кет!") плавно переходят в новый курс Токаева и его команды.

Исходя из белорусских реалий, мне кажется, что это новый вызов конституционным изменениям, ВНСу и всему остальному. Когда власть не имеет реальной поддержки большинства народа, чиновников и силового блока, когда отсутствует система сдержек и противовесов, нет независимых ветвей власти, а вместо этого выстроена вертикаль, то сама эта вертикаль в любой момент может посыпаться быстрее, чем будет сказано "Шал, кет!"

Такое чувство, что Токаев, если он не имеет авторитарных амбиций, хитро и ловко использовал автократов России и Беларуси, ОДКБ, чтобы разрубить казахстанский узел авторитаризма.

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