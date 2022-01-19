Заложник 3 Вадим Зайдман, kasparov.ru

19.01.2022, 13:20

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Вадим Зайдман

И всем диктаторам и узурпаторам – такой судьбы!

После двух недель циркулировавших слухов о смерти Нурсултана Назарбаева, бывший президент Казахстана объявился, выступив с видеообращением к народу. Слухи о его смерти оказались сильно преувеличены.

Лидера нации, Елбасы, кем он был еще вчера, лишили всякой власти, турнули с должности председателя Совбеза, дочерей, зятьев и прочих родственников лишили всех сладких, точнее, хлебных постов, а он спокойно рассказывает народу Казахстана, что находится на заслуженном отдыхе, сам передал Токаеву всю полноту власти и "никакого противостояния в элите нет". Все хорошо, прекрасная маркиза.

Так может говорить только заложник власти.

Не думаю, конечно, что ему или его родственникам угрожали физической расправой, но вот уголовным преследованием – вполне может быть. А скорее, просто пообещали полную экспроприацию всего нажитого неустанными трудами на галерах, если он не будет паинькой и не скажет, как он доволен тем, что его лишили власти и вместе с родственниками отовсюду турнули.

Печальное и поучительное зрелище – для тех, кого пока не турнули (включая, кстати, и турнувшего Токаева), и кто, наверное, думает, что его-то это не коснется, что он придумает такой транзит власти, который точно гарантирует ему, его родственникам, всякого рода друзьям по разного рода кооперативам неприкосновенность, а также сохранность всего неустанными трудами нажитого.

А ведь могли, могли и в России в свое время события пойти по схожему сценарию, была возможность у нашего зиц-президента Дмитрия Анатольевича войти в историю, причем, не только России: отбросив эту позорную приставку "зиц", порвать кондиции российского Елбасы и "попросить" того выступить с обращением к нации, рассказать о том, что он очень доволен тем, что его освободили от должности премьер-министра, что он уходит на заслуженный отдых и просит россиян нисколько не волноваться, поскольку никакого раскола и противостояния в элите нет.

Подробно я эту фантастическую и ностальгическую сегодня возможность, которая тогда вполне могла стать реальностью, описал в статье, которую в качестве приложения предлагаю ниже. Но, увы, Дмитрий Анатольевич не воспользовался этой уникальной возможностью.

Что касается казахстанского Елбасы, который теперь, как я понимаю, никакой уже не Елбасы, а обычный гражданин – то вот уж кого не жалко. Да, так бывает – не только из грязи в князи, но и из князи в грязи.

Был Елбасы, а стал никем. Бывший. Во всем – бывший. И поделом!

И всем диктаторам и узурпаторам – такой судьбы!

Хотелось бы только, чтоб на смену им приходили не очередные узурпаторы и диктаторы, а нормальные лидеры, которые не будут судорожной хваткой цепляться во власть. Это ведь лучше и для них – избегнут нынешней, не самой завидной судьбы Назарбаева.

Но те, кто сейчас вцепился, пока этого не понимают. Сейчас они властью упиваются, самозабвенно распиливают богатства страны и думают, что так будет всегда.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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