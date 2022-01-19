Блинкен: Безнаказанность Путина «откроет ящик Пандоры» 10 19.01.2022, 13:28

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Энтони Блинкен

фото: reuters

Госсекретарь США находится в Киеве с рабочим визитом.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что если агрессию кремлевского режима в отношении Украины оставить безнаказанной, то это будет иметь серьезные последствия.

Об этом он сказал в комментарии Pod Save America.

По словам главы Госдепа, многие американцы не понимают, зачем США сфокусировали свое внимание на Украине, и почему это важно.

Today I joined @TVietor08 and @brhodes to discuss everything from why we are focused on Ukraine to why we need more college students to consider the foreign service — and lots in between. Check out the full interview on Pod Save the World, available tomorrow. https://t.co/gcgXaGMhiK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2022

«Но это больше, чем Украина. Ибо вот что происходит: одна страна, Россия, своими действиями говорит, что может просто менять границы своих соседей силой, может решать за своих соседей, какими должны быть их решения, с кем они могут вступать в союзы, а не народ этой страны через их избранное правительство», — пояснил он.

В связи с этим Блинкен отметил, что попустительство таких действий может привести к хаосу во всем мире.

«Если мы оставим это безнаказанным, я думаю, мы откроем огромный ящик Пандоры. И это касается не только Украины. Другие автократические страны мира, такие как РФ, скажут: мы тоже будем так делать. И это станет рецептом конфликта, рецептом хаоса, рецептом человеческих страданий и подрыва демократии», — добавил госсекретарь.

В среду, 19 января, Блинкен прибыл с рабочим визитом в Киев. Госекретарь США планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить варианты противодействия российской угрозе.

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