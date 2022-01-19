В Казахстане одобрили отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе 6 19.01.2022, 13:36

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В сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы.

Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрил проект закона, предусматривающий отмену пожизненного председательства первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, сообщил депутат Канат Нуров.

В пресс-службе мажилиса парламента Казахстана уточнили, что указанные поправки были в одобренном в среду палатой законопроекте "О внесении изменения в закон "О политических партиях", сообщает interfax.ru.

Ранее сообщалось, что в апреле 2021 года Назарбаев передал свои полномочия председателя Ассамблеи народа Казахстана действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Передать пост главы Совета безопасности Токаеву Назарбаев решил во время январских массовых беспорядков.

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