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В Казахстане одобрили отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

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  • 19.01.2022, 13:36
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В Казахстане одобрили отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

В сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы.

Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрил проект закона, предусматривающий отмену пожизненного председательства первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, сообщил депутат Канат Нуров.

В пресс-службе мажилиса парламента Казахстана уточнили, что указанные поправки были в одобренном в среду палатой законопроекте "О внесении изменения в закон "О политических партиях", сообщает interfax.ru.

Ранее сообщалось, что в апреле 2021 года Назарбаев передал свои полномочия председателя Ассамблеи народа Казахстана действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Передать пост главы Совета безопасности Токаеву Назарбаев решил во время январских массовых беспорядков.

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