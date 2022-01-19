Психолог назвал три способа произвести хорошее впечатление в новом коллективе 7 19.01.2022, 13:50

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Какую стратегию поведения выбрать при смене работы?

Когда человек меняет работу, в первые дни новые коллеги формируют о нем мнение, которое может повлиять на дальнейшую оценку результатов. Это явление называют «эффектом ореола», которое способно сыграть как в плюс, так и в минус для новичка в команде. Профессор психологии Техасского университета Арт Маркман в колонке для Fast Company перечислил три стратегии поведения, которые помогут сформировать о себе хорошее впечатление в новом коллективе, пишет officelife.media.

Готовьтесь к первому рабочему дню

Прежде чем приступить к своим обязанностям, не поленитесь узнать о компании как можно больше. Не лишним будет и запросить у начальника подробности о том, чего от вас ждут на рабочем месте. Это поможет в первый же день ориентироваться в терминах, с которыми вы можете столкнуться. Еще один совет — составьте список вопросов, на которые хотели бы получить ответы.

Профессор считает, что тщательная подготовка упростит процедуру знакомства с потоком новой информации. А ваше неравнодушие к делу наверняка не останется без внимания.

Слушайте как можно больше

На новой работе хочется сразу же заявить о себе. Но здесь профессор психологии советует воспользоваться рекомендацией, которую дают джазовым музыкантам, которым часто приходится играть с новыми группами: «Нужно больше слушать, чем играть».

Старайтесь быть внимательными к окружающим. Отмечайте для себя, что их волнует, как они говорят о работе и как расставляют приоритеты. Чем больше вы проникнитесь атмосферой коллектива, тем больше усилий можете направить на решение ключевых для компании задач.

Будьте полезны

С первых дней работы на новом месте ваше внимание должно быть сконцентрировано на том, как вы можете помочь окружающим достичь их целей. Такой старт закрепляет положительное первое впечатление о себе и помогает найти людей, на которых вы в дальнейшем сможете положиться.

Эта стратегия, отмечает Арт Маркман, особенно ценна для тех, кто пришел в новый коллектив на руководящую позицию. Лидер, который не только отдает приказы, но еще и готов помочь своей команде, способен добиться от подчиненных большей лояльности.

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