Разведка: Россия почти завершила развертывание войск у границ Украины 16 19.01.2022, 14:25

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иллюстрационное фото

Названа численность сухопутной группировки на украинском направлении.

Россия почти завершила наращивание сил, которые могут быть использованы для наступления на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на разведывательную оценку Минобороны Украины. По данным ведомства, Россия разместила в регионе более 127 тысяч военных.

«Полная численность сухопутной группировки ВС РФ на украинском направлении ― более 106 тысяч человек личного состава. Вместе с морской и воздушной составляющей общая численность личного состава составляет более 127 тысяч военнослужащих», ― цитирует телеканал данные украинской разведки.

В Украине назвали ситуацию сложной, отметив, что Россия «пытается расколоть и ослабить Европейский союз и НАТО», а также ограничить возможности США «по обеспечению безопасности на европейском континенте».

По данным военной разведки Украины, Россия «на постоянной основе» перебросила к своей западной границе войска из центральных и восточных районов страны. В конце декабря и в январе Россия перебрасывала к границе «запасы боеприпасов, полевые госпитали и службы безопасности», что, по мнению Украины, «подтверждает подготовку к наступательным операциям».

По данным Минобороны, Россия поддерживает более 35 тысяч сепаратистов на востоке Украины, где базируется также около 3 тысяч российских военных.

В Украине также сообщили, что Россия усилила разведывательную деятельность, развернув около границы дополнительные подразделения спутниковой и радиосвязи, а число разведывательных полетов увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом.

По оценке украинских военных, вблизи границ страны находится 36 пусковых установок «Искандер», которые могут поражать цели на расстоянии 500-700 километров, в том числе Киев. В Минобороны не исключили, что Россия может использовать ракеты средней дальности для уничтожения «жизненно важных объектов».

Также разведка предупредила о возникновении новой потенциальной линии фронта вдоль северной границы Украины с Беларусью. «Территория Беларуси должна рассматриваться как полноценный театр военных действий, который Россия может использовать для расширения агрессии против Украины», — говорится в документе украинской военной разведки.

Эти опасения разделяют в Госдепартаменте. Накануне Минобороны Беларуси объявило о проведении в феврале совместных с Россией военных учений и о прибытии в республику российских подразделений.

В США считают, что Россия может использовать размещение своих войск в Беларуси «под видом совместных военных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера». Представитель Госдепартамента не исключил, что вторжение России в Украину может произойти «в любой момент» в течение следующего месяца или двух.

Западные СМИ и военные аналитики с осени прошлого года сообщали о наращивании российских войск у границ Украины и о возможном вторжении в страну в начале 2022 года. В России отрицают эти планы и говорят о провокационных действиях украинских властей на востоке Украины.

В середине января в Белом доме, Пентагоне и военной разведке Украины заявили, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину. По данным CNN, речь идет об операции «под чужим флагом» на востоке страны.

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