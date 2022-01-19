От $42 тысяч: на аукцион выставили готовые квартиры в разных районах Минска 2 19.01.2022, 14:29

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Большинство из них находится в новом доме по Партизанскому проспекту.

Минский домостроительный комбинат вновь выставил на аукцион готовое жилье. В этот раз на торги (их организует Минский городской центр недвижимости) попало 7 квартир. Большинство из них находится в новом доме по Партизанскому проспекту. Также среди лотов есть квартиры на Бельского, Скрипникова, Плеханова и Неманской. Извещение о проведении торгов опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Звязда», сообщает realt.by.

Начнем с панельного дома № 71Б на Партизанском проспекте. Многоэтажка появилась тут в 2020 году на месте снесенного детского садика. Заказчиком и генподрядчиком строительства выступил Минский домостроительный комбинат. Всего в доме 98 квартир. Большинство из них досталось нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Оставшиеся у застройщика квартиры можно купить с аукциона. Поучаствовать в торгах может любой желающий. Отметим, что с апреля прошлого года стоимость квартир на Партизанском проспекте снизилась на 20−40 тысяч рублей. Сегодня стать собственником двушки с местом в паркинге при отсутствии других заявителей можно, заплатив порядка 72−78 тысяч долларов.

В этот раз на торги попали:

− двухкомнатная квартира (6-й этаж) на Партизанском проспекте, 71Б, общая площадь — 63,5 кв. м + машиноместо в подземном гараже, начальная цена — 188 тысяч рублей;

− двухкомнатная квартира (2-й этаж) на Партизанском проспекте, 71Б, общая площадь — 67,4 кв. м + машиноместо в подземном гараже, начальная цена — 199 тысяч рублей;

− двухкомнатная квартира (1-й этаж) на Партизанском проспекте, 71Б, общая площадь — 65,4 кв. м + машиноместо в подземном гараже, начальная цена — 203 тысячи рублей.

Дом по адресу: Партизанский проспект, 71Б

Что касается остального жилья, то все это также квартиры в уже сданных домах от Минского домостроительного комбината:

− однокомнатная квартира (2-й этаж) на улице Бельского, 35, общая площадь − 33,5 кв. м, начальная цена − 109 тысяч рублей (около 42 тысяч долларов);

− однокомнатная квартира (19-й этаж) на улице Скрипникова, 60, общая площадь − 42,4 кв. м, начальная цена − 127 тысяч рублей (около 49 тысяч долларов);

− трехкомнатная квартира (9-й этаж) на улице Плеханова, 56/1, общая площадь — 62,3 кв. м, начальная цена — 153 тысячи рублей (около 59 тысяч долларов);

− трехкомнатная квартира (3 этаж) на улице Неманской, 25, общая площадь − 77,5 кв. м, начальная цена — 213 тысяч рублей (около 82 тысяч долларов).

Дом по адресу: Скрипникова, 60

Аукцион состоится 31 января в 16.00 в Минском городском центре недвижимости по адресу: Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Торги пройдут в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Шаг аукциона составит 5 тысяч рублей. Если на квартиру будет претендовать один покупатель, то он может приобрести жилье с увеличением первоначальной стоимости на 5%. Победитель торгов (покупатель) также должен будет оплатить вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 1% от цены продажи предмета торгов.

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