Белорусские банки будут пересылать банковскую тайну на иностранные почтовые ящики? 19.01.2022, 14:46

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Этого от них требуют силовики.

Банки Беларуси (а именно — «Ассоциация белорусских банков») направили письмо в налоговую с просьбой уточнить: обязаны ли они, банки, предоставлять данные по депозитам и про кешбек в отношении иностранных граждан? Ведь это же, как-никак, банковская тайна, пишет InfoBank. И напомнил, что силовики требовуют от банков предоставлять банковскую тайну, причем отправлять ее на какие-то иностранные почтовые сервера и даже просто через мессенджеры.

Ассоциация просит уточнить:

С учетом вышеизложенного, в целях соблюдения банками норм налогового законодательства и оказания содействия банковскому сообществу, Ассоциация просит:

подтвердить отсутствие обязанности банков по представлению сведений о доходах иностранных граждан, выплаченных им в виде процентов по вкладам (депозитам), счетам;

дать разъяснения, необходимо ли банкам представлять сведения о доходах иностранных граждан в отношении выплачиваемых им банком сумм money-back.

Но сейчас интереснее то, что ранее банкиры описывали такую проблему:

…В последнее время банки все чаще получают запросы органов внутренних дел, государственной безопасности, иных уполномоченных органов, санкционированных прокурором, о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну клиентов, в которых уполномоченные органы ТРЕБУЮТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СВЕДЕНИЙ о клиентах (проводимых ими операциях) на регулярной/постоянной основе (ежедневно, еженедельно и т.п.) в будущем после получения запроса (в течение какого-то времени или до отмены требования).

Кроме того, правоохранительные органы ТРЕБУЮТ НАПРАВЛЯТЬ УКАЗАННЫЕ СВЕДЕНИЯ, содержащие банковскую тайну, путем пересылки их в электронном виде НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ (во многих случаях — с доменными именами В ИНОСТРАННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ) либо ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ на определенные номера телефонов…»

Тогда Нацбанк ответил банкам уклончиво: если есть санкция прокурора, то обязаны предоставлять сведения; по поводу периодичности предоставления данных тоже подтвердили, что законно. Ну и по поводу мессенджеров и иностранных почт Нацбанк сказал, что надо договариваться с силовиками.

В этот раз запрос был не регулятору, а в Министерство по налогам и сборам. Те ответили достаточно длинным текстом, но основная суть содержится в этой цитате:

…Учитывая изложенное, а также позицию Национального банка по указанному вопросу сведения […] относятся к сведениям, составляющим банковскую тайну.

В этой связи у налоговых агентов — банков, небанковских кредитно-финансовых организаций отсутствует обязанность представлять в налоговый орган по месту постановки на учет сведения о таких доходах.

То есть, налоговики признали, что эти сведения составляют банковскую тайну, и просто так в виде постоянных отчетов присылать их не надо. Но тут есть 2 нюанса.

Первый — ответ, так же, как и вопрос, касается нерезидентов, то есть иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не проживают в Беларуси.

Второй — при необходимости такую информацию все равно может получить довольно широкий перечень лиц и организаций. Например, суды, судебные исполнители, прокурор и его заместители, органы дознания и следствия, подразделения по борьбе с коррупцией и так далее.

То есть, сама налоговая не претендует на эти данные, но силовики смогут их все равно затребовать и обязать прислать куда-то на почту вроде Inbox.ru или в вайбер.

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