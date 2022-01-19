«Выглядит Назарбаев плохо. Сомневаюсь, что долго протянет» 2 19.01.2022, 14:47

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Продолжится ли раскулачивание клана елбасы?

Экс-президент Казахстана Назарбаев впервые после январских событий в стране выступил с видеообращением к народу. Он сообщил, что никуда не уезжал и находится "на заслуженном отдыхе в столице Казахстана". "Никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", — заявил Назарбаев.

Российский политический эксперт Роман Юнеман прокомментировал обращение экс-главы Казахстана:

"Несколько замечаний по увиденному:

1. Выглядит Назарбаев плохо. Сомневаюсь, что долго протянет.

2. Явно нервничает.

3. В обращении Назарбаев ни разу не назвал себя Елбасы и "Первым Президентом". Называет себя "пенсионером", что для него нехарактерно. Власти не имеет и в последнее время не имел :)

Что еще нужно учесть:

4. Зачистка людей Назарбаева во власти шла до последнего момента.

5. Столицу в ГосСМИ по-прежнему не называют Нур-Султан. Говорят "столица" (собственно, Астана так и переводится). Интересно, что сам же Назарбаев говорит "столица".

Значит, решили сор из избы не выносить и о чем-то все-таки договорились.

Для Токаева это налучший исход. Ничего не случилось — международные террористы вдруг напали на Казахстан, КНБ случайно сдали им оружие.

Для семьи Назарбаева это, видимо, значит капитуляцию. На каких условиях? Скоро узнаем. Следите за активами назарбаевского клана.

Если раскулачивание прекратится — значит на более-менее сносных".

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